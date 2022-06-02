الزراعة تكشف حقيقة انتشار بطيخ وخوخ وطماطم تسبب التسمم (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ما تم تداوله فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى حول تسبب تناول البطيخ والخوخ والطماطم فى حدوث حالات تسمم أو مغص معوى أو إصابة هذه المنتجات بأمراض تشكل خطورة على المواطنين.





وأكدت الزراعة، فى بيان، أنه لا صحة لانتشار أنواع مسمومة أو ملوثة من البطيخ والخوخ بأى من الأسواق على مستوى الجمهورية، مشددة على أن كافة المنتجات والسلع الزراعية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماما، وخالية من أى متبقيات المبيدات أو الكيماويات، ويتم إخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل الهيئات الرقابية لرفع جودة السلع الغذائية المصرية، للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية.

وأوضحت أنه لا يوجد أى دليل على ما يتم تداوله بهذا الشأن بصورة مباشرة، مشيرة إلى أنه بسبب شكل فيروس إنفلونزا الطماطم الدائرى ولونه الأحمر حصلت العدوى على اسمها إنفلونزا الطماطم وبالتالى لا علاقة لها بتناول ثمار الطماطم، وهو ما يعنى أن هذه الشائعة بعيدة عن الأسس العلمية، ‏كما أنه لم تظهر أى إصابات فى مصر إطلاقا بهذا الفيروس.

وفى سياق متصل، يتم تصدير 350 منتجا زراعيا لأكثر من 150 دولة حول العالم، ولا يوجد فى أى دولة حظر على الصادرات الزراعية المصرية، وهو ما يؤكد جودة منتجاتنا الزراعية.