انت الان تتابع تفاصيل خبر ضربها بالشومة.. الحبس سنة للمتهم بالتعدى على زوجته بالشرابية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /701540/ضربها-بالشومة-الحبس-سنة-للمتهم-بالتعدى-على-زوجته-بالشرابية

عاقبت محكمة جنح الأميرية، اليوم الخميس، المتهم بالاعتداء على زوجته بالضرب بـ«شومة وسكين» في الشرابية، بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية 20 ألف جنيه كتعويض مؤقت.

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم «وليد. س. أ»، بالتعدي على زوجته المجني عليها «ماري. م»، بالضرب عمدا مما أسفر عن إصاباتها بجروح بالغة في رأسها وجسدها، واعتدى عليها بعصا خشبية «شومة» وسكين، ما أحدث إصابتها التي أعجزتها عن ممارسة أعمالها وأشغالها الشخصية لمدة اقتربت من 20 يوما.

وأضافت أوراق القضية أنّ المتهم حاز وأحرز سلاحا أبيض «سكين»، وأداة تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص «عصا خشبية شومة»، دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة أو الضرورة المهنية.

وأحالت النيابة العامة، في وقت سابق، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بعدما وجهت له النيابة تهمة التعدي على زوجته بالضرب محدثا إصابات بالغة في رأسها باستخدام أسلحة بدون مسوغ قانوني من الجهات المختصة وهي «شومة وسكين».

أقوال ابنة المجني عليها

واستمعت نيابة الشرابية لأقوال ابنة ربة منزل ظهرت في فيديو يقوم زوجها بالتعدي عليها بالضرب بشومة.

وقالت الفتاة، إنه يوجد خلافات دائمة بين والدَيْها بلغت ذروتها يوم الواقعة، إذ تعدى المتهم على والدتها باستخدام عصا خشبية وسكين، فأحدث بها إصابات متفرقة بجسدها.

محاكمة المتهم

وأمرت النيابة العامة بتقديم المتهم لمحاكمة جنائية عاجلة، وأكدت السيدة أنها متزوجة من المتهم منذ أكثر من ٢٠ عامًا، وأنه معتاد تعاطي المواد المخدرة والاستيلاء على ما معها من مال لشراء المخدرات كرهًا عنها تحت الضرب المبرح.

وقالت المجني عليها إن زوجها كان يقوم بالتحرش ببناته تحت تأثير المخدرات ودائم التعدي عليهن بالضرب.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط بطل فيديو الاعتداء على زوجته بالضرب باستخدام شومة بمنطقة الشرابية، وتبين أن المتهم مدمن مخدرات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة رصدت تداول مقطع فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام شخص بالاعتداء على زوجته مستخدما شومة، وحاولت السيدة الهرب منه إلا أنها فشلت.

وبالفحص، تبين أن الواقعة في دائرة قسم شرطة الشرابية، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق