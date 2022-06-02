محافظ الشرقية:توريد 606020 طن و937 كيلو من القمح للشون والصوامع

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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /701536/محافظ-الشرقيةتوريد-606020-طن-و937-كيلو-من-القمح-للشون-والصوامع

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على استمرار عملية استلام القمح المزارعين، وتوريدة لشون وصوامع وبناكر المحافظة، حيث تم توريد اليوم 3359 ألف طن و862 كيلو قمح محلي ، وبلغ توريد القمح منذ بداية الموسم حتى الأمس 602661 ألف طن و750 كيلو قمح، ليصل اجمالي كمية الأقماح الموردة حتى اليوم 606020 ألف طن و937 كيلو قمح محلي.

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وأشار محافظ الشرقية إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت 423 ألف و 222 فدان تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

عملية تخزين القمح

وأضاف المحافظ، أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

شدد غراب على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بانحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، مؤكدا على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الاجهزة للتعامل فورا لازلة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول علي مستوى المحافظة.

مناشدة المزارعين

ناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

يشار أن المحافظة بها 55 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية