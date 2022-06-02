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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /701535/زيارة-وفد-من-طلبة-الدراسات-العليا-وأعضاء-هيئة-التدريس-بجامعة-PEPPERDINE-الأمريكية-لأكاديمية-الشرطة-شاهد

استقبلت أكاديمية الشرطة زيارة لوفد من طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بجامعة (PEPPERDINE) الأمريكية للتعرف على النظام الدراسى بالأكاديمية والدرجات العلمية التى تمنحها للدارسين بها ، وكذا إطلاعهم على ما تتمتع به الأكاديمية من قدرات وإمكانيات علمية وبحثية وتدريبية ومناهج دراسية فى العديد من المجالات وفى الصدارة منها مبادئ حقوق الإنسان .

استقبال الوفد

كان فى إستقبال الوفد الزائر اللواء/ مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من قيادات الأكاديمية ، حيث رحب سيادته بالوفد الزائر ونقل لهم تحيات السيد / وزير الداخلية ، وحرص سيادته الدائم على الإهتمام بتلك الزيارات والتأكيد على مبادئ ومعايير حقوق الإنسان وأمنه وحرياته الأساسية .

فاعليات الزيارة

بدأت فعاليات الزيارة بمشاهدة فيلم تسجيلى يوضح أنشطة الأكاديمية المختلفة فى سبيل إعداد وتأهيل رجال الشرطة ، وأعقبها جولة تفقدية لكيانات الأكاديمية شملت مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بمركز بحوث الشرطة والتعرف على الإمكانيات اللوجستية ودور المركز فى تخريج وإعداد وتأهيل الكوادر الأمنية من الدول العربية والإفريقية ودول الكومنولث ، ومشاهدة عرض تقديمى يتضمن أنشطة المركز فى مجال تعزيز مبادئ حقوق الإنسان ودعم حرياته الأساسية على المستوى (الوطنى – الإقليمى - الدولى) ثم توجه الوفد الزائر إلى مقر كلية الدراسات العليا للتعرف على كيفية إعداد الكوادر العلمية من الضباط الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه فى العلوم الشرطية وفى تلك الأثناء تم مشاهدة عرض تقديمى يتضمن جهود الكلية فى مجال تعزيز مبادئ حقوق الإنسان فى أوساط الضباط الراغبين فى إستكمال دراستهم العليا ، ثم إنتقلت الزيارة عقب ذلك إلى المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية والذى يضطلع بإعداد الكوادر الأمنية (الوطنية – الأجنبية) للمشاركة فى بعثات حفظ السلام الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ، ومشاهدة عرض تقديمى يتضمن جهود الكلية والمركز فى مجال مبادئ حقوق الإنسان فى أوساط الضباط المتدربين بها ، أعقب ذلك الإنتقال إلى كلية الشرطة للتعرف على سُبل تحقيق رسالتها الأساسية فى إعداد ضابط شرطة عصرى مسلح بالعلم والمعرفة قادر على التعامل مع تحديات المرحلة الراهنة ، كما تم مشاهدة عرض تقديمى مميز يتضمن دور الكلية فى إعداد وتأهيل طلابها للقيام بالدور المنوط بهم فى إطار الإلترام بالقيم الإنسانية والأخلاقية وإحترام القانون وصيانة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .

جولة تفقدية

كما تم إستكمال الجولة التفقدية ومشاهدة بعض التدريبات الخاصة ومن جانبهم توجه الوفد الزائر بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية ممثلة فى أكاديمية الشرطة معربين عن سعادتهم البالغة بتلك الزيارة وحفاوة الإستقبال وما شاهدوه من إمكانيات تدريبية وعلمية وثقافية ولوجستية متميزة تعرفوا من خلالها على جهود الأكاديمية فى إعداد رجل الشرطة مؤهل لأداء رسالته بكفاءة وإقتدار .

وذلك في إطار حرص المؤسسات العلمية والأكاديميات الدولية على التعاون مع أكاديمية الشرطة للإطلاع على تجربتها الرائدة .