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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /701534/أول-ظهور-لـ-جوني-ديب-بعد-انتصاره-على-آمبر-هيرد-يحتفل-في-حانة

دوت الخليج ينشر أول ظهور لـ جوني ديب بعد قرار المحكمة

أول ظهور لـ جوني ديب بعد الحكم النهائي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة لـ جوني ديب وهو يحتفل مع أصدقائه عقب صدور الحكم القضائي لصالحه ضد زوجته السابقة آمبر هيرد بتهمة التشهير.

وظهر الفنان جوني ديب برفقة عازف الجيتار جيف بيك ونجم موسيقى الروك البريطاني سام فيندر في إحدى الحانات بمدينة نيوكاسل الإنجليزية.

وكان جوني ديب خلال الأيام الأخيرة متواجد في المملكة المتحدة بسبب مشاركته في جولة فنية مع أسطورة الجيتار جيف بيك، وذلك قبل الحكم النهائي في قضيته مع آمبر هيرد.

جوني ديب وآمبر هيرد

انتصر الفنان جوني ديب على آمبر هيرد في قضية التشهير حيث قضت هيئة المحلفين بأنه تعرض للتشهير ومنحته تعويضا يبلغ 15 مليون دولار، بينما حصلت آمبر هيرد على حكم بتعويض 2 مليون دولار كتعويضات من أصل 100 مليون دولار كانت تسعى إليها في الدعوى المضادة.

وفي أول تعليق لـ جوني ديب بعد الحكم قال إن حياته عادت مرة أخرى، معلقًا: “من ست سنوات، كانت حياتي وحياة أطفالي وحياة المقربين إلي وأيضًا حياة الأشخاص الذين أيدوا وآمنوا بي لسنوات عديدة تغيرت إلى الأبد”.

وأضاف: “والآن بعد ست سنوات أعادت لي هيئة المحلفين حياتي من جديد، أنا في شدة الامتنان والعرفان»، مضيفا: «اليوم أنا في سلام لأني شعرت أخيرا أني قلت كلمتي وقصتي”.

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بينما أول رد من أمبر هيرد أنها كتبت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة «تويتر»: «خيبة الأمل التي أشعر بها اليوم تفوق الكلمات، أشعر بالحزن لأن جبل الأدلة لا يزال غير كافٍ للوقوف في وجه القوة والتأثير والسيطرة غير المتكافئة لزوجي السابق».

وتابعت: «أشعر بخيبة أمل أكثر مما يعنيه هذا الحكم للنساء الأخريات، إنها نكسة، إنه يعيد عقارب الساعة إلى الوراء إلى وقت يمكن فيه أن تتعرض المرأة التي تتكلم وتتحدث علانية للعار والإهانة، إنه يعيق فكرة أن العنف ضد المرأة يجب أن يؤخذ على محمل الجد».