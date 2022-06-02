قافلة بيطرية مجانية بأرمنت جنوب الأقصر 

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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - نفذ معهد بحوث التناسليات التابع لمركز البحوث الزراعية قافلة بيطرية مجانية بثلاثة قرى بمحافظة الأقصر، وذلك في الفترة من 1 يونيو إلى 3 يونيو 2022.

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وبدأت القافلة أمس الأربعاء بقرية البغدادي التابعة لمركز البياضية واليوم الخميس بقرية أبو قليعي بمركز أرمنت وغدا بقرية العضايمة جنوب بإسنا جنوب محافظة الأقصر.

أطباء مديرية الطب البيطري بالأقصر

وشارك في القافلة الدكتور نادر رشاد نصار رئيس القافلة، والدكتور رشاد عثمان أستاذ التناسليات والدكتور محمد زينهم أستاذ السونار والدكتور محمد رجاء أستاذ الأمراض التناسلية، والدكتور عماد مهران أستاذ الجراحة وذلك بالتنسيق مع الدكتور فتحي سلمي، مديرعام الطب البيطري بالأقصر والنقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالأقصر كما شارك فى القافلة أطباء مديرية الطب البيطري بالأقصر.

تستخدم القوافل البيطرية التكنولوجيا الحديثة

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية إن معهد التناسليات يقوم بتنفيذ برنامج القوافل البيطرية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات ومعهد الإنتاج الحيواني معهد صحة الحيوان وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية وأن هذه القوافل البيطرية التنموية تمتد للعام الخامس على التوالي وتستخدم القوافل البيطرية التكنولوجيا الحديثة لتشخيص وعلاج الحيوانات ونقل ماهو جديد من نتائج البحوث التي صغار المزارعين والمربين لحماية الثروة الحيوانية وتقديم الدعم الكامل المديريات الطب البيطرية.

يشار إلى إن هذه القوافل يتم تنظيمها تحت رعاية الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة وتوجيهات الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث بالتعاون مع الدكتور عبدالحكيم محمود ،رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.