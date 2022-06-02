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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /701531/بالصور-تدريبات-تنشيطية-للمنتخب-الوطني-في-فندق-الإقامة-استعدادا-لمباراة-غينيا

أدى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة تدريبات تنشيطية صباح اليوم الخميس ، للاعبي المنتخب ، بفندق الاقامة في إطار الاستعداد لمباراتي غينيا و إثيوبيا المقرر لهما يومي ٥ و ٩ يونيو الجاري في الجولة الأولى و الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٣ التي تستضيفها كوت ديفوار.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما يتدرب منتخب مصر في السابعة و النصف مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي.

قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى محمد أبو جبل محمد صبحي محمود جاد

الدفاع عمر جابر عمر كمال محمود علاء محمود الونش أحمد حجازي أحمد فتوح

الوسط محمد النني مهند لاشين أحمد حمدي إمام عاشور

الهجوم محمد صلاح أحمد سيد زيزو ترزيجيه مرموش محمد إبراهيم إبراهيم عادل أحمد عاطف مصطفى محمد

كما استدعى إيهاب جلال 8 لاعبين ، وهم:

محمد الشناوي ياسر ابراهيم أيمن أشرف حمدي فتحي عمرو السولية محمد عبد المنعم قفشة

كريم حافظ "لاعب ملطية سبور التركي".

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والجدير بالذكر أن كان المنتخب المصري قد خسر نهائي كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون أمام منتخب السنغال أيضًا في يونيو الماضي.

وفشل المنتخب الوطني الأول في التأهل لبطولة كأس العالم 2022 قطر، بعد خسارة البطاقة أمس أمام السنغال، بركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأهدر الثنائي الدولي المصري محمد صلاح، وأحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد، ويسجل عمرو السولية، ليغادر الفراعنة التصفيات ويسقط للمرة الثانية خلال شفرين امام السنغال بركلات الترجيح.

خرج محمد صلاح من ملعب اللقاء، وسط انهيار كبير، بعد اهدار ركلة الجزاء وخسارة بطاقة التأهل إلى مونديال قطر.

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وحرص وزير الشباب والرياضة، على دعم ومساندة المنتخب الوطني الأول بعد المباراة، في غرفة الملابس، والتي اشاد فيها بمجهود الفريق أمام بطل إفريقيا.

وقال محمد صلاح خلال كلمته في وجود وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة، موجه كلماته لفريق المنتخب، وقال: "كان ليا الشرف اللعب مع الجيل الحالي في المنتخب"

وأضاف: "سواء كنت متواجد في المنتخب أو غير ذلك، بكرر كلامي تاني أنه كان ليا الشرف في اللعب مع الجيل الحالي".