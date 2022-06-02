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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /701527/دورات-ومساعدات-من-المجلس-القومى-للمرأة-للسيدات-بقرى-حياة-كريمة-ببنى-سويف

أكدت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف إطلاق المجلس،العديد من الأنشطة والفعاليات والمبادرات في العديد من المجالات التي استهدفت تقديم الدعم والرعاية لتمكين السيدات والفتيات اقتصاديا واجتماعياً بقرى الميادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركزي ببا وناصر، وذلك فى خلال شهر مايو الماضي

دورات ومساعدات من المجلس القومى للمرأة للسيدات بقرى حياة كريمة ببنى سويف

حيث تضمنت الجهود عقد 8 لقاءات"لم الشمل" بالتنسيق مع مكتب شكاوى المرأة بالفرع ، والتي استهدفت 1200 سيدة وطالباً وفتاة ، بالإضافة إلى عقد 147 دورة تدريبية تثقيف مالى عقدها ميسرات الإدخار والإقراض لعدد 7350 سيدة ، و15 لقاء تعريفى للتحول الرقمى شارك فيه 750 سيدة ، 148 جلسة دوار استهدفت 14800 سيدة ،79 دورة ريادة أعمال استهدفت سيدة 1975 ،و5 أمسيات لتنمية الأسرة المصرية استهدفت 3300 سيدة ، وحملتين " طرق أبواب" استهدفت 88609 سيدة، بخلاف توفير بعض المساعدات في مجال توفير العلاج لبعض الحالات الإنسانية .

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية الجهود والأنشطة المتعددة التي يقوم بها فرع المجلس القومي للمرأة في مجال خدمة قضايا المرأة ، والتي تنوعت فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية علاوة عن جهود معالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة ، والسعي لتحفيز المرأة السويفية وتشجيعها على المشاركة الجادة والفاعلة في مختلف المناحي وتأهيلها ثقافيا وعلميا ومجتمعيا واقتصاديا ، مؤكداً على أن الدولة نفذت خطوات هامة في مجال إتاحة الكثير من السبل لتبوء المرأة مكانتها الأفضل في مختلف المجالات