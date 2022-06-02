رئيس الوفد لـ دوت الخليج: الجمهورية الديمقراطية هى الأدق فى توصيف الأوضاع التى تعيش مصر فيها الآن

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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /701525/رئيس-الوفد-لـ-تحيا-مصر-الجمهورية-الديمقراطية-هى-الأدق-فى-توصيف-الأوضاع-التى-تعيش-مصر-فيها-الآن

أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن قضية الإصلاح السياسى من أولوياتنا بالحوار المجتمعى، حيث أن البيئة السياسية السليمة دائما ما تترتب عليها أوضاع إقتصادية أفضل ومن ثم يتم حل الإشكاليات التى تواجه المجتمع، مشيرا إلى علاقة الإرتباط الواجب توافرها دائما بين هامش الديمقراطية والإزدهار الاقتصادى، وأن ذلك من أهم النتائج التى توصل لها فى رسالته للدكتوراه، مستشهدًا بما حدث فى مصر منذ عام 1923 حتى ثورة 52، حيث عاشت مصر خلال هذه المرحلة ازدهار اقتصادى حقيقى، رغم وجود نسبة فقر ووجود فوارق طبقية، ولكن بالمعايير الإقتصادية يؤكد أنها كانت متقدمة وصورة القاهرة نفسها كانت مختلفة، وسعر صرف الجنيه المصرى كان يساوى الجنيه الاسترينى أو جنيه الذهب.

دوت الخليج

الإصلاح السياسى

وأشار يمامة، إلى أن الديمقراطية لو كانت وجدت فى مصر منذ ثورة 23يوليو لكنا الآن من السبع دول الأوائل إقتصاديا على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الإصلاح السياسى أساس لأى إصلاح بعده، متطرقا فى الحديث إلى تطورات الأوضاع فى حزب الوفد مؤكدا على أن مشاكله الآن أصبحت تحت السيطرة مثل أى حزب أخر فى مصر، والأوضاع المالية استقرت، مؤكدا على أن العلاقة بين إدارة الحزب والهيئة البرلمانية فى مجلس الشيوخ والنواب يحكمها اللائحة، والمستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب السابق ووكيل مجلس الشيوخ ونجلته أيضا أعضاء بالهيئة البرلمانية ولكن ليس لدى أى ردود بشأن عدم حضورهم لاجتماع الهيئة البرلمانية الأخير الخاص بالاستعداد برؤية حزب الوفد للحوار الوطنى.

الجمهورية الديمقراطية

وأكد رئيس حزب الوفد، أنه يرى مصطلح أدق للجمهورية الجديدة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو ان مصر تعيش الآن فى عهد الجمهورية الديمقراطية لأن هذا ما ينص عليها الدستور والقانون، مؤكدا على أن علاقة الوفد بأجهزة الدولة على أفضل حال، وكونهم حزب معارض لا يمنع من دعمهم للقيادة السياسية والدولة المصرية بكل جهود الإصلاح والتنمية.