محمد صلاح: لقد كان موسمًا طويلًا جدًا ولكن جزءًا مني يتمنى أن يبدأ مرة أخرى غدًا

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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /701522/محمد-صلاح-لقد-كان-موسما-طويلا-جدا-ولكن-جزءا-مني-يتمنى-أن-يبدأ-مرة-أخرى-غدا

توج فريق ريال مدريد بطلًا لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فريق ليفربول بهدف مقابل لا شيئ ، في المباراة التي أقيمت بالعصامة الفرنسية باريس، وسط حضور جماهيري يقدر بـ 80 ألف مشجع.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وكتب محمد صلاح عبر حسابة الرسمي"انستجرام":"مسالة إن اعتقادي بالجماهير والصحفيين الرياضيين في نفس الموسم أمر خاص لن أنساه أبدًا. وتابع:"ومع ذلك ، أود أن أعطي كل تلك الجوائز الشخصية من أجل فرصة إعادة المباراة النهائية ، لكن هذه ليست الطريقة التي تسير بها كرة القدم لا يمكنني التعبير بالكلمات عن مدى رغبنا في إعادة هذا الكأس إلى ليفربول ولكن في النهاية لم نتمكن من ذلك لا أستطيع أن أشكر المشجعين بما يكفي لدعمكم. وأختتم:" لقد كان موسمًا طويلًا جدًا ولكن جزءًا مني يتمنى أن يبدأ الموسم التالي مرة أخرى غدًا. وتقدم فينسيوس جينور لريال مدريد في الدقيقة 59، من عمر المبارة. وانتهت أحداث المباراة الأول لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ريال مدريد وليفربول، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور 80 ألف متفرج تقريبًا. وشهدت أول نصف ساعة سيطرة واضحة لفريق ليفربول، الذي أضاع 3 فرصة محققة للتسجيل عن طريق محمد صلاح وساديو ماني، الذي سدد الكرة في القائم الأيمن لحارس فريق ريال مدريد في الدقيقة 20، في أخطر فرص اللقاء على الإطلاق، قبل أن يعود فريق ريال مدريد إلى المباراة في نهاية الشوط الأول، حيث سجل كريم بنزيما هدفًا في الدقيقة 45، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل. وفي الشوط الثاني تألق كورتوا وتصدى لفرصة هدف محققة من محمد صلاح في الدقيقة 68 من عمر المباراة، إضافة إلى تصديه فيما بعد لمجموعة كبيرة من الفرصة المحققة لفريق ليفربول.

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