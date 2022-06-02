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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /701517/فاطمة-عيد-من-غير-جوزي-مساويش-حاجة-وأنا-وضرتي-كنا-أصحاب

دوت الخليج يرصد تصريحات فاطمة عيد

تصريحات فاطمة عيد

قالت الفنانة فاطمة عيد عن زوجها الملحن شفيق الشايب: «أنا من غير الراجل ده مساويش حاجة، أنا موجودة بس حاسة إن المناخ مش زي بتاع زمان، الناس زمان كانت مبهجة».

وتابعت: “أنا مبغيرش على جوزي، دي ثقة في نفسي وهو كمان موثوق فيه وهو راجل بتاع ربنا، ولو عاوز يرجع لمراته الأولانية عادي، لو ملوش خيرها فيها ميبقاش في خير ليا”.

واستكملت كلامها مع الإعلامية هبه الأباصيري ومنى عبدالغني، قائلة: “أنا اللي جاية عليها، وأنا وضرتي كنا أصحاب الله يرحمها وشفيق حقاني، عمره ما جيه عليا يوم، لما أي حد يزعلني من الولاد كان بيقوله عيب”.

فاطمة عيد وزوجها

وأضافت: “لما بزعله أنا اللي بصالحه وهو عمره ما زعلني”، ومن جانبه الملحن شفيق الشايب قال: “أنا عملتلها أكتر من 45 أغنية، وأنا دايما كنت معاها، أنا كنت متجوز قبلها وفضلت أدرسها كويس قبل ما اتجوزها، فضلنا ندرس أخلاق بعض سنتين”.

وأوضحت المطربة الشعبية فاطمة عيد حقيقة خلافها مع الفنانة سعاد حسني وأشارت إلى أنها لم تغضب من سعاد حسني عندما غنت أغنيتها "لا تجبلي الشيكولاتة لا بلاش يا ولا".

لافتة إلى أن السندريلا سعاد حسني كانت دائمًا تذكر اسمها في اللقاءات التليفزيونية عندما كان يتم سؤالها عن الأغنية، والخلاف هو أن الأولى تجاهلت في أحد اللقاءات اسم عمار الشريعي.

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وقالت وقتها الفنانة سعاد حسني إن ألحان أغنيات مسلسل "هو وهي" كلها لكمال الطويل مما أغضب عمار الشريعي منها، وأضافت الفنانة فاطمة عيد في حوارها قائلة: "ربنا رزقني بأربع بنات واعتبرت أولاد زوجي من زوجته الأولى أبنائي".

ونفت المطربة الشعبية أن تكون حماة شديدة، حيث أن علاقتها بزوجات أبناء زوجها أو أزواج بناتها طيبة جدًا وتعاملهم كام لهم جميعًا.