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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /701514/180-سنة-حبس--مدير-شركة-فى-قبضة-أمن-القاهرة-هارب-من-تنفيذ-127-حكم-قضائي

تمكنت الأجهزة الامنية بالقاهرة من ضبط مدير وشريك بإجدى الشركات، أثناء اختبائه داخل شقة بدائرة قسم شرطة السلام أول، لهروبه من تنفيذ 127 حكم قضائي بإجمالى مدد حبس 180 سنة وكفالات مالية.

تحريات الأمن العام

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (مدير وشريك بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بتغيير محل إقامته والإختباء بإحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة خشية ضبطه ، وذلك لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (127) حكم قضائى بإجمالى مدد حبس بلغت (180) سنة وكفالات مالية (200ألف جنيه) عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.

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وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 3 طن دقيق مدعم داخل مخبز بالقاهرة قبل بيعها بالسوق السوداء

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخبز بلدى - كائن بدائرة قسم شرطة المرج، وذلك لقيامه بالإستيلاء على المال العام والتصرف بالبيع فى كمية من الدقيق البلدى المدعم "إستخراج 82%" بقصد الإتجار به بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الجرائم التموينية.

كما عُثر بداخل المخبز المشار إليه على (3٫150 طن دقيق بلدى مُدعم).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 89 طن قمح

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (10) قضايا بمضبوطات بلغت (89,571 طن أقماح محلية) – (8 مخازن) – (2 سيارة) أبرزها ضبط (قائد سيارة حال سيره بمحافظة المنيا) لتجميعه كمية قدرها (28,78 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح نقل بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة و ضبط (15 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب) بمحافظة الشرقية.

كما تم ضبط (12 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

إتخاذ الإجراءات القانوينة

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.