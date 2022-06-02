«إنشاء مستشفيات ومدارس..وإحلال وتجديد مكاتب بريد وتوصيل الصرف الصحر»..البرلمان يحيل 56 تقرير من لجنة الشكاوى عن مقترحات مقدمة من النواب للحكومة...الأسبوع المقبل

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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /701529/إنشاء-مستشفيات-ومدارسوإحلال-وتجديد-مكاتب-بريد-وتوصيل-الصرف-الصحرالبرلمان-يحيل-56-تقرير-من-لجنة-الشكاوى-عن-مقترحات-مقدمة-من-النواب-للحكومةالأسبوع-المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الإثنين المقبل، إحالة 54 تقرير من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من أعضاء المجلس، على النحو التالي:

دوت الخليج

البرلمان يحيل 56 تقرير من لجنة الشكاوى عن مقترحات مقدمة من النواب للحكومة

1. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن تحويل الرعاية الصحية (مبارك) بمنطقة الأربعين بمدينة أسيوط إلى مركز طبى حضرى يشمل التخصصات كافة – محافظة أسيوط. 2. العضو علاء سليمان، بشأن إنشاء مستوصف صحى بمركز شباب بنى حسين- محافظة أسيوط. 3. العضو أيمن محسب، بشأن زيادة عدد السيارات المتنقلة بالبريد إلى 200 سيارة بدلاً من 84 سيارة على أن يتم توزيعها على الأماكن البعيدة.

4. العضو إبراهيم عويس، بشأن إقامة مبنى ومقر للإدارة الصحية بمدينة القناطر الخيرية- محافظة القليوبية. 5. العضو سامح السايح، بشأن إنشاء مبنى لعلاج مرض الدرن داخل مستشفى صدر المعمورة التابعة لمديرية الصحة – بمحافظة الإسكندرية. 6. العضو أحمد محمد رمزى، بشأن إنشاء وحدة إسعاف بالوحدة المحلية بقرية كفر حجازى- مركز منشأة القناطر- محافظة الجيزة. 7. العضو مجدى الأمير، بشأن إنشاء قسم أورام بمستشفى المنزلة العام – محافظة الدقهلية.

8. العضو شيماء محمود نبيه، بشأن زيادة عدد المستشفيات النفسية بمحافظة الدقهلية. 9. العضو مكرم رضوان، بشأن إدراج مركز طب الأسرة بمدينة بنى عبيد – محافظة الدقهلية فى خطة هذا العام. 10. العضو صفوت النجار، بشأن ضم الحديقة المجاورة لمستشفى عين شمس العام لتوسعة المستشفى – محافظة القاهرة.

11. العضو جيهان البيومى، بشأن تطوير ورفع كفاءة مستشفى دار السلام العام – محافظة القاهرة. 12. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن استكمال إجراءات تخصيص قطعة لإنشاء مدارس بقرية الزاوية مركز ومدينة أسيوط – محافظة أسيوط. 13. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن إنشاء مجمع مدارس بمنطقة الملك والطحان بمنطقة الأزهر - محافظة أسيوط. 14. العضو علاء سليمان، بشأن إنشاء مدرسة ثانوية تجارية للبنات بأرض تسمين العجول بقرية منقباد- مركز ومدينة أسيوط.

15. العضو نشوى الشريف، بشأن الموافقة على إنشاء جناح جديد بمدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية ومدرسة النصر الابتدائية بطناح – مركز المنصورة – محافظة الدقهلية. 16. العضو نشأت فؤاد عباس، بشأن إنشاء مجمع مدارس ابتدائى واعدادى وثانوى بمدينة طهطا- محافظة سوهاج. 17. العضو إبراهيم خليفة أبو دوح، بشأن إنشاء جناح بمدرسة أبو بكر الصديق التابعة لمشروع غرب طهطا بمركز جهينة- محافظة سوهاج. 18. العضو منى عبدالله، بشأن إنشاء مجمع تعليم أساسى على قطعة أرض تابعة لوزارة الأوقاف زمام قرية البرج- مركز ناصر- محافظة بنى سويف. 19. العضو شيماء حلاوة، بشأن قيام وزارة السياحة والآثار بإخطار الجهاز القومى للتنسيق الحضارى فى حالة شطب أى أثر من سجلات الآثار.

20. العضو حنان عمار، بشأن إنشاء مكتبى توثيق واعتماد الأوراق الخاصة بالمواطنين العاملين بالخارج بمدينتى منيا القمح، مشتول السوق- محافظة الشرقية. 21. العضو الحسينى عيسى جلال، بشأن إحلال وتجديد مكتب بريد مرعى الكائن بميدان أبو العباس- بمدينة صدفا- محافظة أسيوط. 22. العضو يونس عبد الرازق، بشأن إعادة تشغيل مكتب بريد المقصبة – مركز البرلس – محافظة كفر الشيخ.

23. العضو هدى الطنبارى، بشأن إحلال وتجديد مكتب بريد قرية كوم الحجر – مركز الحامول – محافظة كفر الشيخ. 24. العضوين أحمد الشريف، أحمد خليل خير الله، بشأن إنشاء مكتب بريد نموذجى بالأرض التابعة لأملاك الدولة بزاوية عبد القادر – حى العامرية أول – محافظة الإسكندرية.

25. العضو على العساس، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية السلام التابعة لمركز الزرقا- محافظة دمياط. 26. العضو على العساس، بشأن تغيير اسم مكتب بريد إسكندرية الجديدة التابع لمحافظة دمياط إلى مكتب بريد تفتيش السرو. 27. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن مرور خط طرد الصرف الصحى الخاص بمنطقة فريال بمدينة أسيوط أسفل السكة الحديد من شارع الجلاء إلى شارع الجيش- محافظة أسيوط.

28. العضو إبراهيم نظير، بشأن إقامة محطات رفع للصرف الصحى بمركز القوصية- محافظة أسيوط. 29. العضو الحسينى عيسى جلال، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي بجزيرة المخامرة- بمركز صدفا- محافظة أسيوط. 30. العضو مجاهد نصار، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي إلى مدينة الأمل الجديدة بمنطقة القطاوى- مدينة شبرا الخيمة- محافظة القليوبية. 31. العضو مجاهد نصار، بشأن تجديد ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحى فى منطقة العفيفى – مدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية. 32. العضو عادل عامر، بشأن إقامة محطة مياه مرشحة على قطعة أرض تابعة لوزارة الأوقاف بقرية أبو الغيط- مركز القناطر الخيرية- محافظة القليوبية.

33. العضو مجدى الأمير، بشأن اعتماد قرية أبو الأخضر- مركز المنزلة- محافظة الدقهلية داخل الحيز العمرانى. 34. العضو أحمد عبد السلام قورة، بشأن تشغيل المرحلة الثانية من محطة مياه الشرب بمنطقة أولاد سالم بمركز دار السلام – محافظة سوهاج. 35. العضو منى عمر، بشأن توفير ميزانية فى الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد لرصف شوارع مدينة الإسكندرية. 36. العضو يونس عبد الرازق، بشأن تطوير العشوائيات بمدن بلطيم، بيلا، البرلس – محافظة كفر الشيخ. 37. العضو أحمد أبو زيد، بشأن نقل موقف منوف / القاهرة، خارج مدينة منوف بمحافظة المنوفية. 38. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن صرف المستحقات المتأخرة للمقاولين مثل شركة أعمال الأسمنت المسلح المنفذة لمشروع الصرف الصحى – قرية الزاوية – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

39. العضو نسرين عمر، بشأن إعادة بناء مبنى المعسكر لأبناء مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأحداث بمركز نبروة – محافظة الدقهلية. 40. العضو محمود أبو الخير، بشأن ربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوى الغربى خلف الجبل بمركز البلينا – محافظة سوهاج. 41. العضو أحمد حته، بشأن إنشاء قطار سياحى يربط بين محافظة البحر الأحمر ومحافظة الأقصر. 42. العضو أحمد يحيى الجحش، بشأن تطوير محطتى الجميزة وبلكيم – مركز السنطة – محافظة الغربية.

43. العضو مكرم رضوان، بشأن ضم طريق ميت فارس – بنى عبيد، قصاصين الأزهار والتابع لهيئة الطرق إلى الطرق القومية امتدادًا لطريق المنصورة – طناح – ميت فارس، وإزدواجه – محافظة الدقهلية.

44. العضو مجدى الأمير، بشأن تطوير مزلقان محطة المنزلة – محافظة الدقهلية. 45. العضو يونس عبد الرازق، بشأن إعادة رصف وتأهيل طريق رافد بلطيم البرج الدولى – محافظة كفر الشيخ. 46. العضو زكريا حسان، بشأن إنشاء كوبرى عند الكيلو (9.800) على ترعة الاحايوة بقرية نيدا – مركز أخميم – محافظة سوهاج. 47. العضو علاء سليمان، بشأن ترميم قنطرة الهدايا والبوره المؤديان إلى طريق مطار أسيوط الدولى الزراعى – محافظة أسيوط. 48. العضو إبراهيم عويس، بشأن ردم ترعة الساحل والاستغناء عنها بمسافة (2كم2) داخل الكتلة السكنية أمام سجل مدنى القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.

49. العضو محمود نجيب مشعل، بشأن إنشاء كوبرى مدرسة السادات الابتدائية على ترعة الساحل بكفر سليمان – مركز كفر سعد – محافظة دمياط. 50. العضو خالد الحداد، بشأن استكمال تغطية ترعة ميت طاهر من الكيلو (850) حتى نهاية الترعة – مركز منية النصر – محافظة الدقهلية. 51. العضو خالد الحداد، بشأن تغطية ترعة برهام المارة داخل الكتلة السكنية بقرى البشبور، منشأة مبارك – البجلات – مركز منية النصر – محافظة الدقهلية.

52. العضو أسامة محمد عبد العاطى، بشأن إحلال وتجديد الكوبرى الواقع على الطريق الرابط بين قرية تاج العز وكفر سنجاب – مركز تمى الأمديد – محافظة الدقهلية.

53. العضو لطفى شحاته، بشأن تغطية ترعة الجاورشى بداية من الوحدة المحلية بيشة / قايد وحتى عزبة خليل حسن – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية. 54. العضو ياسر منير عبد الجواد، بشأن إحلال وتجديد كوبرى مدخل قرية نشرت المار فوق بحر نشرت التابعة لمركز قلين – محافظة كفر الشيخ. 55. العضو عبد الحكيم مسعود، بشأن توسعة مدخل قرية الميمون على ترعة الإبراهيمية – محافظة بنى سويف. 56. العضو على البدرى الملاوى، بشأن عمل تكاسى على نهر النيل بقرية القنان – مركز إدفو – محافظة أسوان.