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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /701524/موعد-التقديم-في-رياض-الأطفال-2022-المعاهد-الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن فتح باب القبول إلكترونيًا للراغبين في التقديم بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، بدءًا من يوم 10 يونيو الجاري، ويتم التقديم إلكترونيًا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية في جميع المعاهد الأزهرية بأنواعها «العادية - النموذجية - الخاصة».

التقديم في رياض الأطفال 2022 المعاهد الأزهرية

وينشر موقع دوت الخليج شروط التقديم والضوابط التي سيتم وضعها للتقديم، فور الإعلان عنها من الأزهر الشريف

وكانت ضوابط العام الماضي تتضمن أن لا يقل سن الطفل عن 4 سنوات، وألا يزيد عن 5 للقبول بمرحلة رياض الأطفال، وأن يكون الحد الأدني للقبول بالصف الأول الابتدائي الأزهري من 6 سنوات وحتى 9 سنوات.

التقديم في رياض الأطفال بالمدراس الرسمية لغات

أعلنت المديريات التعليمية المختلفة، أمس الأربعاء، بدء تلقي طلبات الراغبين في التقدم للمرحلة الأولى لرياض الأطفال 2022 -2023، من خلال الموقع الإلكتروني لكل مديرية تعليمية بالمحافظات على مستوى الجمهورية، ويستمر تقديم رغبات الالتحاق بالمرحلة الأولى لرياض الأطفال 2022 - 2023، حتى 30 يونيو، للتقديم بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمدارس الجيزة للعام الدراسي 2022 - 2023.

خطوات التقديم في مرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية والمتميزة لغات 2022

أوضحت المديريات التعليمية أن التقديم في المرحلة الأولى لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات 2022، يتم إلكترونيًا من خلال ولي الأمر فقط أو من له الولاية التعليمية

1- التأكد من كتابة الرقم القومي للطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال بكل دقة، حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي في أول أكتوبر 2022.

2- ضرورة الالتزام بتقسيم القطاعات وفقًا للمربع السكني المعتمد من المحافظ.

3- لا يمكن تكرار الرقم القومي ولكن يمكن تعديله.

4- الحد الأدني للتقدم بالمرحلة الأولى لرياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى 29 يوم و11 شهر إلى 5 سنوات، وفيما فوق ذلك يتم استبعاده تلقائيًا.

5- اختيار المدارس الأقرب لمحل السكن.

مستندات تقديم مرحلة رياض الأطفال بالجيزة 2022- 2023

1- أصل شهادة ميلاد الطفل مميكنة.

2- بطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو من له الولاية التعليمية على الطفل.

3- ملف كامل الدمغات.

4- 8 صور شخصية حديثة للطفل.

5- إثبات محل السكن.