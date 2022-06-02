نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط 3 إعدادي| نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2022 في جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2022 قائمة بحث الملايين من طلاب الصف الثالث الإعدادي 2022 الترم الثاني تزامنا مع اعتمادها في محافظة الجيزة من قبل المحافظ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مساء الخميس، بنسبة نجاح 82.6%، للعام الدراسي 2021-2022، وإعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 سيتم اعتمادها في كل محافظة بشكل منفرد، فور الانتهاء من تصحيح ومراجعة أوراق الامتحانات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022برقم الجلوس

ويستعرض لكم موقع “ثقفني” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس في جميع المحافظات فور اعتمادها رسميا. لشهادة إتمام التعليم الأساسي في جمهورية مصر العربية.

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 الترم الثاني للدور الأول بنسبة نجاح 82.6%.

وبلغ عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة لهذا العام 91 طالب وطالبة. وذلك من إجمالي 183881 طالب وطالبة تقدموا لأداء الامتحانات علي مستوى جميع إدارات الجيزة التعليمية.

فيما بلغت نسبة طلاب الشهادة الإعدادية التعليم الأساسي القسم المهني 90.86%. مقابل 90% من طلاب الصم وضعاف السمع.

وسجلت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للمكفوفين بمحافظة الجيزة 92.86%.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية 2022 بنسبة 76.8 ٪

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية 2022 برقم الجلوس اليوم الأربعاء بنسبة نجاح 76.8 ٪ حسبما أعلنت نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم.

وأوضحت وكيلة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية أن عدد الطلاب الناجحين في امتحانات ثالثة اعدادي 79654 طالبا وطالبة.

توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية 2022

60 درجة لمادة الرياضيات 40 درجة لمادة الدراسات الاجتماعية 60 درجة لمادة اللغة الإنجليزية 80 درجة لمادة اللغة العربية 40 درجة لمادة العلوم

gizaresult رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2022 الترم الثاني برقم الجلوس والاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم https://t.co/S88ruLQwJg — ثقفني (@thaqfny_shukran) https://twitter.com/thaqfny_shukran/status/1529932123729063936?ref_src=twsrc%5Etfw

توزيع درجات المواد غير المضافة لمجموع الشهادة الإعدادية 2022

1- مادة التربية الإسلامية من 40 درجة.

2- مادة الحاسب الآلي (الكمبيوتر) من 20 درجة.

3- مادة التربية الفنية (الرسم) من 20 درجة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الجيزة

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أشرف سلومة، تفعيل رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادية الجيزة 20222 بالرقم القومي.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 جميع المحافظات

كما نقدم لكم في روابط استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2022 في جميع المحافظات فور اعتمادها وظهورها رسميا عبر السطور التالية:-

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة أسوان

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأحد الموافق 29 مايو 2022، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 أسوان برقم الجلوس للفصل الدراسي الثاني بنسبة نجاح النهائية 76.12%، للشهادة العامة.

كما اعتمد نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادي للمكفوفين بنسبة 100%، واعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 68.8%، وبالنسبة لنسبة نجاح الصم وضعاف السمع فبلغت 66.7%.

كما فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط المنصة الإلكترونية الخاصة لنتائج التعليم الأساسي في جميع المحافظات برقم الجلوس يتم رفع النتائج عليها عقب اعتمادها رسميا من المحافظين المعنيين بكل مديرية تعليمية بجانب نشرها على مواقع المديريات التعليمية في المحافظات والصفحات الرسمية لها في حالة عدم استعداد بعض المحافظات لنشرها إلكترونيا.