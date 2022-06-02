وزير الاوقاف يتوجه بالشكر للرئيس السيسى لدعمة المستمر لحق الوقف

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 01:29 مساءً - يتوجه وزير الأوقاف وجميع العاملين بوزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية بالشكر الجزيل لسيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) على دعم سيادته المستمر لحق الوقف.

فقد صرح الدكتور/ عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أنه بفضل الله (عز وجل) ثم بفضل الدعم المستمر من سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) لحق الوقف، وحرص سيادته الشديد على صيانة كل أعيان الوقف وتوجيهه المستمر بحسن استثمار هذه الأعيان ومتابعة سيادته لذلك، حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى صافي إيرادات وأرباح في أحد عشر شهرًا، مبلغ مليار وثمانمائة مليون جنيه، وهو الرقم الذي يتحقق لأول مرة في مثل هذه المدة منذ إنشاء هيئة الأوقاف المصرية.

وقد بلغ إجمالي المتحصلات من 1 /7 /2021م وحتى 31 /5 /2022 من العام المالي الحالي 2021/ 2022م مبلغًا وقدره (1,803,651,000) بزيادة قدرها (206,667,055) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو 12,9% عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2020/ 2021م ، وبزيادة قدرها (532,070,027) جنيهًا، بنسبة زيادة قدرها (41,8%) عمَّا تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2019/ 2020م.