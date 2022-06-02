بدء فاعليات البرنامج التدريبى” أساسيات علم الإدارة ” لتطوير قدرات وتنمية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 01:29 مساءً - من مجمع الإسماعيلية الطبي، انطلقت فاعليات البرنامج التدريبى"أساسيات علم الإدارة " لتطوير قدرات وتنمية مهارات العاملين بفرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية .

يأتى التدريب في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أثمن مورادها ، وذلم في إطار توفير كافة التدريبات بمختلف التخصصات لرفع كفاءة العاملين، وتطوير المهارات المهنية اللازمة للعمل فى منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، حيث ينعكس التدريب على جودة مخرجات العمل .

ارتكز البرنامج التدريبى "أساسيات علم الإدارة "، على عدةمحاور :-

تعريف علم الإدارة

▪️ أهمية الإدارة

▪️مقومات عمل الإدارة

▪️وظائف الإدارة، وتشمل:-

«التخطيط» وهو عمل فكري يسبق التنفيذ ويتم من خلاله تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها ، وكيفية تحقيقها والخطوات العملية اللازمة لتحقيقها .

«التنظيم» وهو عملية تحديد الموارد المتاحة وتصنيفها وتحديد الوظائف الخاصة بكل مورد وترتيب العلاقات التنظيمية المتمثلة في السلطة والمسؤولية والتفويض، والمركزية واللامركزية ، ونطاق الإشراف، والتنظيم عملية تقضي على الفوضى، وتنظم الجهود

«التوجيه أو القيادة» وذلك لإعتمادها الأساسي على حسن قيادة الموارد البشرية و إرشاد جميع الجهود لتنفيذ الأعمال.

«الرقابة» وهي عملية التأكد من أن ما يتحقق مطابق لما تقرر في الخطة الموضوعة سابقاً، سواء بالنسبة للأهداف أو السياسات أو الإجراءات وبرامج العمل.

تستمر فعاليات البرنامج التدريبى "أساسيات علم الإدارة"، لمدة ثلاثة أيام و يشمل تدريب العاملين من كافة الوظائف بالدرجات القيادية ، والإشرافية ، والتنفيذية ، والتكرارية بمنشآت فرع هيئة الرعاية بالإسماعيلية.

محاضر البرنامج التدريبي:-

▪️د. أحمد البرعي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية