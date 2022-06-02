تتسع لـ140 أتوبيسا.. رئيس الوزراء يتفقد محطات الشحن بالكهرباء فى شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته الحالية بمدينة شرم الشيخ لتفقد عدد من مشروعات التطوير بها؛ لتفقد أعمال تنفيذ محطات شحن الأتوبيسات بالكهرباء بالمدينة، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين.





وخلال الجولة، شرح كامل الوزير، وزير النقل، أعمال تنفيذ محطة شحن أتوبيسات الكهرباء بالمدينة الجارى إنشاؤها ضمن خطة الحكومة، مؤكدا أنها تأتى فى إطار إنشاء عدد من محطات الشحن الكهربائية لخدمة أعمال الشحن الخاصة بشبكة الأتوبيسات الكهربائية التى سيتم تيسيرها أثناء وبعد الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27) المقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.

واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح عن إمكانيات المحطة المقامة على مساحة 100 ألف متر مربع والتى تتسع لشحن 140 أتوبيسا تعمل بالكهرباء بالإضافة إلى تقديم الخدمات المكملة مثل أعمال الصيانة والغسيل وغيرها.

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح عن محطة شحن أتوبيسات الغاز المقامة بمنطقة نبق والمقامة على مساحة 3000 متر مربع، والمخصصة لشحن أتوبيسات الغاز المستخدمة فى "مؤتمر المناخ"، التى تتسع لشحن 120 أتوبيس غاز، بالإضافة إلى الخدمات المكملة.

وعقب ذلك، تم استعراض الخطة الجارى تنفيذها لإنشاء 50 نقطة بعدة أماكن مختلفة لشحن السيارات الملاكى التى تعمل بالكهرباء، حيث تم بالفعل تركيب 10 شواحن وجار تركيب الباقى بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة، وذلك لخدمة السيارات التى سيتم تيسيرها فى مدينة شرم الشيخ أثناء وبعد المؤتمر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بأن يكون مؤتمر المناخ بداية إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء تتمتع بوسائل النقل الأخضر المستدام صديقة البيئة.

وأكد وزير النقل، خلال الجولة، أن العمل يجرى على مدار الساعة للاستعداد الأمثل لمؤتمر المناخ، مستعرضاً آخر المستجدات الخاصة بأسطول الأتوبيسات التى تعمل بالكهرباء والغاز والسيارات الكهربائية التى سيتم تسييرها أثناء وبعد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، حيث تم تدبير 120 أتوبيس غاز طبيعى طراز MAN 100 من خلال هيئة النقل العام (20 من خلال شركة أكتا)، كما تم التعاقد على شراء 30 أتوبيس كهرباء طراز Higer، ومن المنتظر تسلمها فى 30/9/2022 من خلال شركة أكتا والتنسيق على شراء 110 أتوبيسات ماركة MCV C120 من خلال وزارة التنمية المحلية، ومن المنتظر تسلمها نهاية سبتمبر العام الحالى، بالإضافة إلى أنه تم التنسيق على تدبير 150 سيارة كهربائية من خلال مجموعة "منصور شيفروليه".

وفى الإطار نفسه، أشار وزير النقل إلى أنه سيكون هناك غرفة تحكم مركزية خاصة بكل الأتوبيسات، ويتم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات تطوير التطبيقات الإلكترونية على الهاتف المحمول بهذا الشأن، مضيفاً أنه يتم حاليا إعداد وتجهيز غرفة عمليات بالتنسيق مع المحافظ، وتوفير أماكن الإعاشة الخاصة بسائقى الحافلات، ويتم تجهيز المحطات الرئيسية والعلامات الإرشادية للمسارات من الفنادق للمؤتمر.

كما أوضح وزير النقل، أنه تم تصميم شبكة مسارات الأتوبيسات، وتم إعداد جداول التشغيل المبدئية طبقا لأعداد الحافلات (260) حافلة، وجار عمل التجارب الفعلية على جميع المسارات المقترحة، كما أنه تم اختيار الهوية البصرية للحافلات بالتنسيق مع محافظ جنوب سيناء.