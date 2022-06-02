محافظ الشرقية: تحرير 10 آلاف و125 عقدا لواضعى اليد على أملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، تحرير 10 آلاف و125 عقدا لواضعى اليد على أملاك الدولة؛ لتقنين أوضاعهم لاسترداد حق الدولة والشعب ومنع إهدار المال العام، ومن المنتظر تحرير 1911 عقدا.





وأوضح المحافظ - فى بيان اليوم الخميس - أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعدين الراغبين فى تقنين أوضاعهم بلغ 17 ألفا 452 طلبا منها 14 ألفا و536 طلبا صالحا للتقنين، و2916 طلبا غير صالح للتقنين، مشيرا إلى أن لجان الفحص والمعاينة تواصل عملها للانتهاء من كافة الطلبات المتبقية. ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والقرى بضرورة تشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التى قدمتها المحافظة، موجها محمود متولى مدير إدارة الأملاك بسرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوى، وفقا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة. وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضى الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقاً للقانون (241) لسنة 2020 لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.

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