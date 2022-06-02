تدريب 3000 صيدلى ضمن برنامج ترشيد استخدام المضادات الحيوية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تدريب أكثر من 3000 صيدلى على برامج الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، فى 19 محافظة، ضمن الخطة القومية لترشيد استخدام المضادات الحيوية، وبما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المحافظات التى تم استهدافها، شملت القاهرة، والجيزة، وبنى سويف، والفيوم والسويس، والمنصورة، والبحيرة، وشمال وجنوب سيناء، والأقصر، وبنى سويف، والغربية، والإسماعيلية، وبورسعيد، وأسوان، والإسكندرية، ودمياط، والقليوبية، والبحر الأحمر.

وأكد عبدالغفار استمرار برامج تدريب الصيادلة بمستشفيات وزارة الصحة، على برامج ترشيد استخدام المضادات الحيوية، وذلك بالتعاون مع قطاع الطب الوقائى، والإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، ومنظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى التنسيق المستمر بين قطاعات الوزارة لتوفير المستلزمات المطلوبة بالمستشفيات، وتعزيز منظومة ترصد العدوى بالميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، من خلال تجهيز معامل الميكروبيولوجى وتطوير نظام الرقمنة، فضلاً عن إعداد التقارير الخاصة ببرامج علاج العدوى البكتيرية، بما يساهم فى الحد من تأثير مقاومة مضادات الميكروبات.

وقال إنه يتم تنظيم زيارات ميدانية لمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، المشاركة فى برنامج ترشيد استخدام المضادات الحيوية فى المستشفيات المستهدفة، للوقوف على ما تم إنجازه وفقا لمعايير التقييم الصادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكية CDC، ومنظمة الصحة العالمية WHO، فى إطار الخطة القومية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.

وأضاف أنه تم تطوير النموذج الإلكترونى Point Prevalence Survey PPS لرصد استهلاك المضادات الحيوية بالمستشفيات، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، إذ يعد النموذج أداة لتقييم استخدام المضادات الحيوية، ضمن برنامج الإشراف على استخدام المضادات الحيوية داخل المنشأت الصحية، تمهيدًا لتعميمه وتدريب صيادلة المستشفيات على استخدامه.

من جانبها، قالت الدكتورة سحر فرج رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، أنه تم وضع خطة للمستشفيات المستهدفة، ضمن برنامج الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، فى إطار نشر التوعية وتصحيح مفهوم مقاومة الميكروبات للمضادات، من خلال أنشطة التعليم والتدريب المستمر.

وأوضحت فرج إن دور الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة يتمثل فى ضبط الممارسة والخدمات الصيدلية بالمنشآت الصحية، وتطوير ورفع كفاءة الصيدلى الممارس داخل مستشفيات وزارة الصحة، بما يواكب المعايير والقواعد الاسترشادية المطبقة دولياً، وبما ينعكس على تحسين الخدمة العلاجية المقدمة للمواطن المصرى.