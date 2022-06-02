محافظ الفيوم: توريد 145 ألفا و329 طن قمح للشون والصوامع

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، إنه تم توريد 145 ألفا و329 طنًا و207 كيلوجرامات من القمح حتى اليوم الخميس، لافتاً إلى أن العمل يجرى على قدمٍ وساق لاستقبال كافة الأقماح من الموردين من قبل المزارعين والتجار.





وأكد الأنصارى - فى تصريح اليوم - حرص المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتوريد أكبر كمية من الأقماح هذا العام، مشيرًاً إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للتوريد بالصوامع والشون والهناجر؛ تيسيرًا على المزارعين والتجار. وأوضح ضرورة تكاتف المزارعين مع الدولة لزيادة الكميات الموردة من محصول القمح المحلى للموسم الحالى، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية لتأمين احتياجات السوق المحلى وتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين. ولفت إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة لمراقبة الحصاد وتوريد محصول القمح بشكل يومى، والتأكد من تسجيل أسماء المزارعين بالشون حسب الإقرار المسلم لهم من الجمعية الزراعية، مشددًا على عدم تخزين أية كمية من القمح سواءً لدى التجار أو المزارعين، تجنباً للمسائلة القانونية.

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