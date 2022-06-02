توريد 149 ألف طن قمح لشون وصوامع أسيوط

جدة - نرمين السيد - أكد عصام سعد محافظ أسيوط توريد 149 ألف و736 طن و87 كيلوجرام من الأقماح المحلية حتى الآن إلى الشون والصوامع المنتشرة على مستوى المحافظة، لافتًا إلى استمرار أعمال توريد محصول القمح حتى انتهاء موسم التوريد فى 30 أغسطس المقبل أو انتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز مع تنفيذ الخطوات الجادة التى اقرتها الدولة.





وأوضح سعد أن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح داخل المحافظة تصل إلى 230 ألف فدان بمتوسط انتاجية لمحصول القمح يصل إلى 18 إردبا للفدان.

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة التنسيق بين كل الجهات المعنية لاستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أية عقبات وتذليل العقبات وتقديم كل التسهيلات للمزارعين وتسليمهم، لافتا إلى أهمية التعامل الفورى لإزالة أى شكاوى قد تحدث أثناء عملية التوريد بكل الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة، بالإضافة إلى متابعة لجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها وتوفير الأجولة الجوت فى حالة سليمة وتبخيرها قبل استخدامها لاستقبال الأقماح فى الشون على أن تتولى مديرية التموين مسؤولية إصدار تراخيص حركة ونقل الأقماح المحلية واثباتها فى سجلات حركة مركز التجميع، بالإضافة إلى تواجد خدمة دورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم.

وأضافت المهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أنه تم توريد 149 ألف و736 طنا و87 كجم من محصول القمح المحلى إلى 30 شونة وصومعة بالمراكز والقرى إذ تم توريد 69411 طنا و389 كجم لشون البنك الزراعى المصرى، وحوالى 27683 طنا و975 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) كما استقبلت المصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر بمركز أبنوب 43416 طن و534 كجم، وتوريد 7442 طنا و450 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال بالإضافة إلى استقبال 1781 طن و739 كجم لإنتاج التقاوى وشركات منتجة مشيرة إلى استلام الموردين مستحقاتهم المالية أولا بأول حيث أن سعر الأردب قد بلغ 885 جنيها زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط و875 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراطا و865 جنيها للإردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية وأقرته والحوافر التى أقرتها الدولة لموسم توريد القمح 2022.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن فى وقت سابق عن تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.