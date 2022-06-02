جامعة بنى سويف السابع محليا و898 عالميا بتصنيف RUR الروسى

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة بنى سويف الدكتور منصور حسن، نتيجة تصنيف Round University Ranking (RUR) الروسى 2022، والذى حصلت فيه الجامعة على المركز السابع على مستوى الجامعات المصرية وعلى المرتبة 898 على مستوى العالم.





وأوضح رئيس الجامعة - فى بيان اليوم الخميس - أن تصنيف RUR هو تصنيف دولى للجامعات العالمية الرائدة تنشره وكالة التصنيف RUR الروسية، ويوفر الترتيب مقارنة بين أكثر من ألف جامعة رائدة من 85 دولة حول العالم وفقاً لـ 20 مؤشرا موزعا على أربعة مجالات (التدريس بنسبة 40%، البحث العلمى 40%، التنوع الدولى 10%، والاستدامة المالية 10%)، مشيرا إلى أن بيانات تصنيف RUR تعتمد على البيانات المستخرجة من clarivate. وأكد منصور حسن، أن تضافر الجهود الباحثين يعد من أهم أسباب الحفاظ على المستوى العالمى لجامعة بنى سويف، موجهاً الشكر للباحثين فى جميع المجالات والمنتمين إلى الجامعة، حيث أن عدد الأبحاث وبراءات الاختراع والمشاركة الدولية والاستشهادات النوعية فى المجالات المختلفة كل ذلك أسهم فى الحفاظ على مستوى الجامعة عالمياً.

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