التعليم: المهام الأدائية مستمرة مع طلاب النظام الجديد

جدة - نرمين السيد - قال رمضان محمد، رئيس المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بوزارة التربية والتعليم، إن "المهام الأدائية" التى جرى تطبيقها على طلاب الصف الرابع الابتدائى خلال العام الدراسى 2021/2022، مستمرة معهم خلال السنوات المقبلة لأنها جزء أساسى من التقييم.





وأشار فى تصريحات صحفية، إلى أهمية هذه المهام فى تحقيق أهداف نظام التعليم الجديد 2.0، المطبق على هؤلاء الطلاب.

وأضاف أن المهام الأدائية هدفها قياس قدرة الطفل على تطبيق ما تعلمه فى المواد الدراسية على المواقف المختلفة فى الحياة، وهذا لب نظام التعليم الجديد الذى ينتقل بالطلاب من الحفظ والتلقين، إلى الفهم والتحليل والتطبيق.

ولفت إلى أن الطلاب المصريين ترتيبهم متأخر فى المؤشرات الدولية، لأن جميع الاختبارات الدولية تركز على الفهم وتطبيق ما تعلمه الطلاب على المواقف المختلفة، أما نحن فخلال سنوات طويلة كنا نلقن الطلاب موادا لا يمكن حفظها بطريقة الصم المعتادة مثل الرياضيات.

وناشد رئيس المركز القومى للامتحانات، أولياء الأمور بترك أبنائهم لوزارة التربية والتعليم، التى تضم متخصصين فى مختلف المجالات على درجة عالية من الكفاءة، ويعملون بجد لإخراج جيل يتناسب مع مهارات القرن الـ21.

وبدأت وزارة التربية والتعليم، اعتبارا من العام الدراسى 2021/2022، إدخال مجموعة من الأنشطة تعرف بـ"المهام الأدائية" على مختلف المواد التى يدرسها طلاب الصف الرابع الابتدائى المطبق عليهم نظام التعليم الجديد 2.0، وهذه المهام تضم مواقف مختلفة يطلب من التلاميذ التعامل معها بتطبيق ما تعلموه فى كل مادة، وخصصت الوزارة 35% من المجموع لهذه المهام باعتبارها عنصر أساسى فى تقييم الطلاب.

وناشد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أولياء الأمور، بترك أبنائهم يجيبون على المهام الأدائية بأنفسهم، دون تدخل منهم أو من المعلمين، لأن هذه الأنشطة هى التى تكشف مدى استيعاب الطلاب للمناهج التى درسوها خلال العام.

ومع انتهاء العام الدراسى 2021/2022، ينتقل نظام التعليم الجديد 2.0، إلى الصف الخامس الابتدائى خلال العام المقبل 2022/2023.