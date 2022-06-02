الجيزة تستجيب لـ 1982 بلاغا وشكوى من المواطنين

جدة - نرمين السيد - تمكنت محافظة الجيزة من إنجاز الشكاوى والبلاغات الواردة من مواطنى الجيزة إلى إدارة الأزمات والكوارث التابعة لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة خلال الشهر الماضى، من خلال الخط الساخن للمحافظة او منظومة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس أب.





وقال أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة تلقت 1982 بلاغا وشكوى من المواطنين الشهر الماضى تمت الاستجابة لها وحلها بالتنسيق بين الأجهزة المختصة.

وأكد راشد، أن الشكاوى المتبقية التى لم يتم إنجازها حتى الآن تتعلق باستكمال أعمال إصلاح وصيانة لكابلات كهربائية من قبل الجهة المختصة أو تنفيذ مشروع للصرف الصحى وذلك فى إطار الاستجابة لمطالب المواطنين وحلها.

وأشار إلى أن هناك متابعة يومية لشكاوى المواطنين وأن المحافظة لا تدخر جهدا فى حلها والتعامل معها بمختلف القطاعات من مياه أو صرف صحى أو بلاغات خاصة بالقمامة أو الكهرباء او البناء المخالف أو الإشغالات أو بلاغات الكوارث ومخالفات البناء.

وجاء ترتيب البلاغات خلال الشهر الماضى التى تلقتها محافظة الجيزة، حول وجود أعطال أو مشكلات بالكابلات الكهربائية أو انقطاعات نظرا لارتفاع درجات الحرارة وتخفيض بعض الأحمال كأعلى عدد من البلاغات التى تم تلقيها ثم بلاغات وجود إشغالات أو مخلفات والتى تم التعامل الفورى معها ثم بلاغات وقوع حوادث بالطرق ثم ضعف لضغوطات المياه أو وجود طفوحات للصرف الصحى ببعض المناطق وأخيرا حالات البناء المخالف.

يذكر أنه يتم تلقى بلاغات وشكاوى مواطنى محافظة الجيزة من خلال الخط الساخن 114 أو من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس أب على أرقام (01016050453 – 01152860444) ومن خلال الخطوط الأرضية (35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722).