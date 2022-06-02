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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /701519/العثور-على-جثة-طفل-حديث-الولادة-بمقلب-قمامة-بالإسماعلية

عثر أهالي منطقة الوابورات، صباح اليوم الخميس، على جثة طفل رضيع في الأيام الأولى له متوفياً ويبدوا على جسده أنه فارق الحياة منذ فترة وذلك نظرا لتغير لون جلده، وملقى بجوار مقلب للقمامة في القرية.

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البداية عندما تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد إبلاغ أحد الأهالي بالعثور على جثة طفل رضيع بدون ملابس ملقى بجوار مقلب للقمامة.

تفاصيل الواقعة

وعلى الفور انتقل رجال المباحث الجنائية إلى مكان البلاغ لفحص الواقعة، وتبين إلقاء الطفل بعد وفاته قرب إحدى دور المناسبات في منطقة الوابورات.

نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارة إسعاف نقلت جثمان الطفل المتوفى إلى مشرحة المستشفى المركزي، فيما حررت الشرطة المحاضر اللازمة وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

إبلاغ الشرطة

وقال أحد أهالي القرية، إن فتاة تعمل في جمع القمامة صرخت أثناء عثورها على جثة الطفل، فخرج بعض الأهالي على صراخها ووجدوا الجثة ملقاة في القمامة متغير لونها بشكل كامل، وعلى الفور بلغ أهالي القرية الشرطة، والتي حضرت على الفور إلى مكان الواقعة.