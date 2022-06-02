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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /701518/إصابة-أكثر-من-12-شخص-بينهم-أطفال-فيحادث-تصادم-بالدقهلية

أصيب أكثر من 12 شخص بينهم أطفال اليوم الخميس، بمدخل قرية أبو الصير التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، إثر حادث تصادم سيارة نقل مع ميكروباص بها 12 راكب، أسفر عن إصابات متفرقة، وجرى إبلاغ الشرطة، والجهات المختصة.

دوت الخليج وجاء ذلك بسبب تشوينات الدبش الموجودة على جانبي طريق مدخل قرية أبو الصير التابعة لمركذ تمي الأمديد، والتي تم التحذير منها مسبقا حتى يتم تجنب الحوادث.

تفاصيل الحادث

وعلى الفور حضر رئيس المدينة إلى موقع الحادث لمتابعة أخر التطورات، وحضرت قوات شرطة مركز تمي الأمديد إلى مكان الحادث للوقوف على أسبابه، والسيطرة على الأوضاع، وتبين إصابة أكثر من12 شخص بينهم أطفال بسبب تصادم الميكروباص مع مع سيارة نقل.

وجاري الدفع بعربات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى تمي الأمديد لتقلي الرعاية الصحية اللازمة، وللأطمئنان عليهم وإبلاغ الجهات المختصة لتولي التحقيق ومعرفة أسباب الحادث.