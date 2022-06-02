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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /701510/اللواء-طارق-نصير-يشيد-بتجربة-البحرين-في-مجال-التعليم-ويؤكد نحتاج-إلى-مسارات-غير-تقليدية

قال النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان العربي، إن إصلاح التعليم في الوطن العربي يحتاج إلى مسارات غير تقليدية مع مراعاة التحديات والظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم .

دوت الخليج

اللواء طارق نصير يشيد بتجربة البحرين في مجال التعليم ويؤكد: نحتاج إلى مسارات غير تقليدية

وأكد اثناء مشاركتة في " مؤتمر إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي" ، التي أعدها البرلمان العربي بالتعاون مع مؤسسات وهيئات عربية وإقليمية ودولية، تحت رعاية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

علينا تقديم افكار وخطة عمل إجرائية لتطوير التعليم تتفق مع الاتجاهات التربوية المعاصرة وطموحات المجتمع العربي، وأهداف المنظومة التعليمية، والتركيز على التجارب الناجحة في تطوير التعليم وربطة بسوق العمل ونشر ودمج ريادة الأعمال بمناهج التعليم اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة في التطبيق .

وأشاد عضو البرلمان العربي بتجربة دولة البحرين في مجال التعليم والزامية التعليم بين الأطفال من سن 6وحتي 15سنة وأن الآباء الذين يمتنعون عن إلحاق أطفالهم الذين تنطبق عليهم الشروط بالمدارس قد يتم تحويلهم الي النائب العام، وحتى انهم قد يتعرضوا للعقوبة الجنائية وهو ماساهم بشكل كبير ان يكون معدل التعليم وصل عام 2015 الي نسبة 99.77 %، حيث بدأت باستحداث مناهج رياض الأطفال وتطويرها وتدريب كوادر مع افتتاح مدارس جديدة بمواصفات عصرية، بما يتماشى مع سوق العمل.