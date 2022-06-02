انت الان تتابع تفاصيل خبر لبيعها فى السوق السوداء.. ضبط 3 طن دقيق مدعم داخل مخبز بالقاهرة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /701507/لبيعها-فى-السوق-السوداء-ضبط-3-طن-دقيق-مدعم-داخل-مخبز-بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخبز بلدى - كائن بدائرة قسم شرطة المرج، وذلك لقيامه بالإستيلاء على المال العام والتصرف بالبيع فى كمية من الدقيق البلدى المدعم "إستخراج 82%" بقصد الإتجار به بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الجرائم التموينية.

كما عُثر بداخل المخبز المشار إليه على (3٫150 طن دقيق بلدى مُدعم).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

18 قضية لأجهزة التنبيه الصوتية

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (18) قضية بمضبوطات بلغت (417 قطعة "74 قطعة صوتية – 98 قطعة ضوئية – 245 ملصق") و ضبط (4,27 طن "لحوم مجمدة – كبدة مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

ضبط 89 طن قمح

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (10) قضايا بمضبوطات بلغت (89,571 طن أقماح محلية) – (8 مخازن) – (2 سيارة) أبرزها ضبط (قائد سيارة حال سيره بمحافظة المنيا) لتجميعه كمية قدرها (28,78 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح نقل بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة و ضبط (15 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب) بمحافظة الشرقية.

كما تم ضبط (12 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

إتخاذ الإجراءات القانوينة

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.