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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /701506/ميدو-عادل-الجواز-مضر-للست-ولو-رجع-بيا-الزمن-مش-هتجوز

دوت الخليج يرصد تصريحات ميدو عادل

تصريحات ميدو عادل

قال الفنان ميدو عادل في حواره التلفزيوني إنه يحن دائما إلى الماضي والعصور التي مضت حيث يفضل العيش فيها، خاصة الستينيات لما كان فيها أدب كثير نتيجة لما حدث في مصر بالخمسينيات، وكانت الإنسانيات أكثر والحياة أهدى.

وأشار إلى أن علاقته بالسيدات أحيانا تكون جيدة وأحيانا سيئة وأوضح أن الرجال تكذب أكثر من السيدات، معلقًا: “الجواز مضر للست أكتر، الراجل لازم يبني نفسه قبل ما يتجوز ويعرف الست اللي هيتجوزها صح”.

واستكمل كلامه مع الإعلامية هبه الأباصيري ومنى عبدالغني، وقال: “زمان أهالينا كانوا بيتجوزوا بدري وكانوا قد المسئولية دلوقتي الواحد ممكن يتجوز في التلاتين وميكنش عنده وعي وأنا ادي حياتي الزوجية 8 من 10، وعندي مشكلة في زحمة الدنيا”.

زواج ميدو عادل

وأوضح الفنان محمد عادل، أن عمره 36 سنة وأكبر أولاده عمرها 9 سنين، لافتًا إلى أن الزواج مسئولية أكبر من أي شيء، بجانب وجود نسبة طلاق كبيرة بسبب عدم القدرة على تحمل المسئولية.

وقال: “لو رجع بيا الزمن مش هتجوز أصلا معلش مراتي هتشد في شعرها، بقول إن الجواز بيضر الست أكتر من الراجل في مجتمعنا عشان الست بيكون عندها أحلام بتموت مع الأيام وأختي حنان بأجلها جوازها كل فترة عشان تحقق نفسها”.

وأضاف: “وهي بتدرس فنون مسرحية حاليا، وأنا أبو البنات مبزعلش من اللقب ده وأنا ابن أمي عشان كنت الولد الوحيد، وعلاقتي بيها كويس، بنصح أي حد قبل ما يجي يتجوزيعرف نفسه عشان المسئولية مادية ونفسية، دي مسئولية مش سهلة”.

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ومن ناحية أخرى، كانت آخر أعمال الفنان ميدو عادل مشاركته ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل العائدون الذي ضم في بطولته كوكبة كبيرة من النجوم مثل أمير كرارة وأمينة خليل ومحمود عبد المغني ومحمد فراج وآخرين.