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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /701499/للرقابة-على-الأسواق-حملات-أمنية-مكبرة-لمنع-التلاعب-وضبط-1715-قضية-تموينية-و89-طن-قمح-مخالف

كثفت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

دوت الخليج يرصد تلك الجهود

أسفرت خلال تلك الحملات من ضبط (1715) قضية تموينية متنوعة من بينهم قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (طن "أرز أبيض") ، (393) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت ( 29,750 طن "سكر – دقيق – زيت طعام - مسلى – زيوت سيارات – أسمدة - أعلاف" – 177 عبوة سجائر) ، وكذا (604) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (15 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 167 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 170 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 8 قضايا بيع بأزيد من السعر – 59 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 54 قضية توقف عن الإنتاج – 131قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (32,500 طن دقيق بلدى مدعم) ، وكذا (21) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (11,355طن أسمدة مدعمة – 2,040 طن سكر تموينى – 154100 لتر "سولار – بنزين") .. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (75,645 طن – 177 عبوة سجائر – 154100 لتر "سولار، بنزين") .

كان أبرزها ضبط (5,3 طن سلع غذائية "سكر حر – مكرونة – زيت طعام - مسلى") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية و ضبط (5,35 طن "أسمدة زراعية مدعمة") محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية وتم ضبط (95600 لتر "سولار – بنزين") تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة القاهرة.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (18) قضية بمضبوطات بلغت (417 قطعة "74 قطعة صوتية – 98 قطعة ضوئية – 245 ملصق") و ضبط (4,27 طن "لحوم مجمدة – كبدة مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

كما تم ضبط (3,37 طن "أسماك مجمدة – رنجة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية و ضبط (7 طن "ملح طعام") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "تحجر" وتشكل خطراً على الصحة العامة , تمهيداً لإدخالها فى عملية التصنيع وطرح المنتج النهائى للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

ضبط أدوية مهربة جمركيا

وتم ضبط (18350 قرص أدوية "مختلفة الأنواع" مهربة جمركياً وغير مسجلة) بدون مستندات مجهولة المصدر ذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن صيدلية) بمحافظة القاهرة، وضبط (4 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى لوجود تغير فى خواصها الصناعية , 500 كيلو جرام "أسمدة زراعية مدعمة" مدون عليها خاصة التنمية والإئتمان الزراعى محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة سوهاج.

التلاعب فى توريد القمح

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (10) قضايا بمضبوطات بلغت (89,571 طن أقماح محلية) – (8 مخازن) – (2 سيارة) أبرزها ضبط (قائد سيارة حال سيره بمحافظة المنيا) لتجميعه كمية قدرها (28,78 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح نقل بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة و ضبط (15 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب) بمحافظة الشرقية.

كما تم ضبط (12 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

اتخاذ الإجراءات القانوينة

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.