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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /701495/وكيلة-القوى-العاملة-مؤتمر-مصر-تستطيع-نجح-فى-التواصل-مع-المستثمرين-الأجانب-بالخارج-وجذب-الاستثمارات-فى-ظل-الجمهورية-الجديدة

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة مجلس النواب، بمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة وبجهود وزارة الهجرة بقيادة الوزيرة نبيلة مكرم المكثفة خلال الفترة الماضية للتحضير إلى مؤتمر مصر تستطيع، مؤكدة أن مؤتمر مصر تستطيع خرج إلى النور ونجح بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون التى تعمل على توطين الصناعة المصرية وجذب الاستثمارات.

دوت الخليج

وكيلة القوى العاملة: مؤتمر مصر تستطيع نجح فى التواصل مع المستثمرين الأجانب بالخارج وجذب الاستثمارات فى ظل الجمهورية الجديدة

واكملت درويش أن مؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة” نجح وبجدارة في خلق مشروعات قومية لزيادة الإنتاج المحلى كما أن الاستعانة بالعلماء والعقول المهاجرة من الخارج يدعم قطاع الصناعة لما لهم من وجود فى مؤسسات فكرية وبحثية عالمية ما يسهم فى النهوض بالصناعة والاقتصاد المصرى لمواجهة أى تحديات.

كما أن التواصل الدائم مع المستثمرين والأجانب والمسؤليين بالخارج يسهم بنتائج إيجابية في التنمية بمختلف القطاعات لاسيما فى ظل الجهورية الجديدة

واضافت “وكيلة القوى العاملة”، إن المصريين بالخارج يرغبون دومًا في إعطاء خبراتهم للدولة المصرية، والدولة المصرية دائما حريصة على الاهتمام بخبرائها في الخارج ورعايتهم وبناء جسور التواصل والثقة معهم

كما أن توصيات مؤتمر مصر تستطيع هامة وتأتي فى توقيت غاية فى الاهمية لاسيما وانها جديدة ومبتكرة وقابلة للتنفيذ، وهذا هو الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر من تبادل الخبرات المختلفة والاستفادة منها بين الداخل والخارج.

وختمت “وكيلة لجنة القوى العاملة” بيانها، بأن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة فى نسخته السادسة يأتى متماشيا مع رؤية الدولة المصرية، والتى تعكس مدى اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي ، كما أن الاستعانة بالخبرات المصريين حول العالم يساهم فى دعم جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات والقطاعات.