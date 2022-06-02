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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /701494/124-حكم-بمدة-حبس-57-سنة--سقوط -هاربين-من-تنفيذ-أحكام-قضائية

تحريات الأمن العام

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام كلٍ من ( "عامل ، مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ" والمطلوب التنفيذ عليه فى (67) حكم قضائى "58جزئى – 9 مستأنف" بتهم "تبديد" والمقضى فيها بالحبس بمدد بلغت 15 سنة وكفالات مالية 11 ألف جنيه " - " مقاول ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية" " والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد (57) حكم قضائى ، والمقضى فيها بالحبس مدد بلغت 42 سنة و6 أشهر وكفالات مالية 39 ألف جنيه ) بالتردد على محل سكنهما على فترات متباعدة خشية ضبطهما .

تقنين الإجراءات

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية فى القليوبية.. ضبط 12 قضية مخدرات وتنفيذ 7246 حكم قضائي

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

12 قضية مخدرات

أسفرت جهودها عن ضبط (12) قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (14) متهم "لعدد 5 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (7246) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

115 طربة حشيش و3 كيلو هيروين .. الداخلية تسقط أباطرة المخدرات بالاسكندرية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن (الإسكندرية) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسمى شرطة (أول العامرية – برج العرب بالإسكندرية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية ، وبحوزتهما (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) و ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة برج العرب ، وبحوزتهما (عدد 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

كما تم ضبط ( شخصين، لهما معلومات جنائية) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – ميزان حساس) و ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدئرة قسم شرطة أول العامرية ، وبحوزته (عدد 8 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – عدد 35 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) .

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات و تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,045,000 جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.