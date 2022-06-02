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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /701508/لينك-التقديم-في-رياض-الأطفال-بالمدارس-الرسمية-لغات-2022-والمستندات-المطلوبة

أعلنت المديريات التعليمية المختلفة، أمس الأربعاء، بدء تلقي طلبات الراغبين في التقدم للمرحلة الأولى لرياض الأطفال 2022 -2023، من خلال الموقع الإلكتروني لكل مديرية تعليمية بالمحافظات على مستوى الجمهورية، ويستمر تقديم رغبات الالتحاق بالمرحلة الأولى لرياض الأطفال 2022 - 2023، حتى 30 يونيو، للتقديم بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمدارس الجيزة للعام الدراسي 2022 - 2023

التقديم في مرحلة رياض الأطفال 2022 في مصر

وينشر موقع دوت الخليج كيفية التقديم في المرحلة الأولى لرياض الأطفال بالمدراس الرسمية ولغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات 2022

خطوات التقديم في مرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية والمتميزة لغات 2022

أوضحت المديريات التعليمية أن التقديم في المرحلة الأولى لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات 2022، يتم إلكترونيًا من خلال ولي الأمر فقط أو من له الولاية التعليمية

1- التأكد من كتابة الرقم القومي للطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال بكل دقة، حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي في أول أكتوبر 2022.

2- ضرورة الالتزام بتقسيم القطاعات وفقًا للمربع السكني المعتمد من المحافظ.

3- لا يمكن تكرار الرقم القومي ولكن يمكن تعديله.

4- الحد الأدني للتقدم بالمرحلة الأولى لرياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى 29 يوم و11 شهر إلى 5 سنوات، وفيما فوق ذلك يتم استبعاده تلقائيًا.

5- اختيار المدارس الأقرب لمحل السكن.

الأوراق المطلوبة للتقديم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات 2022

شددت مديريات التربية والتعليم على ضرورة إكمال الأوراق اللازمة عند التقدم للمرحلة الأولى لرياض الأطفال 2022 بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات، والتي جاءت كالتالي:

1- 8 صورة شخصية 4*6.

2- أصل شهادة الميلاد للطفل مميكنة وصور لها.

3- بطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو من له الولاية التعليمية على الطفل.

4- وصل ماء أو كهرباء باسم الأب أو الجد للأب.

5- صورة عقد إيجار بتاريخ عام مسبق.

6- ختم البطاقة الصحية الموجودة في ملف التقديم والطوابع الصحية حسب سنة ميلاد الطفل وصورةمنها.

7- طباعة استمارة التقديم الإلكترونية والاحتفاظ بها لحين تسليم ملف الطفل للمدرسة.

8- حافظة بلاستيك.

9- حضور الأب عند تقديم الأوراق وفي حالة عدم وجوده تكون الولاية التعليمية للأم.

10- في حالة الطلاق تقديم ما يثبت الولاية التعليمية مع الأم.

11- وفي حالة الوفاة تقديم شهادة وفاة الأب.