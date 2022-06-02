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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /701505/الصحة-تدريب-3000-صيدلي-ضمن-برنامج-ترشيد-استخدام-المضادات-الحيوية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تدريب أكثر من 3000 صيدلي على برامج الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، في 19 محافظة، وذلك ضمن الخطة القومية لترشيد استخدام المضادات الحيوية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

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وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المحافظات التي تم استهدافها، شملت القاهرة، والجيزة، وبني سويف، والفيوم والسويس، والمنصورة، والبحيرة، وشمال وجنوب سيناء، والأقصر، وبني سويف، والغربية، والإسماعيلية، وبورسعيد، وأسوان، والإسكندرية، ودمياط، والقليوبية، والبحر الأحمر.

ترشيد استخدام المضادات الحيوية

وأكد «عبدالغفار» استمرار برامج تدريب الصيادلة بمستشفيات وزارة الصحة، على برامج ترشيد استخدام المضادات الحيوية، وذلك بالتعاون مع قطاع الطب الوقائي، والإدارة المركزية لشئون الصيدلة، ومنظمة الصحة العالمية.

ولفت «عبدالغفار» إلى التنسيق المستمر بين كافة قطاعات الوزارة لتوفير المستلزمات المطلوبة بالمستشفيات، وتعزيز منظومة ترصد العدوى بالميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، من خلال تجهيز معامل الميكروبيولوجي وتطوير نظام الرقمنة، فضلاً عن إعداد التقارير الخاصة ببرامج علاج العدوى البكتيرية، بما يساهم في الحد من تأثير مقاومة مضادات الميكروبات.

وقال «عبدالغفار» إنه يتم تنظيم زيارات ميدانية لمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، المشاركة في برنامج ترشيد استخدام المضادات الحيوية في كافة المستشفيات المستهدفة، للوقوف على ما تم إنجازه وفقا لمعايير التقييم الصادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكية CDC، ومنظمة الصحة العالمية WHO، وذلك في إطار الخطة القومية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.

الصحة: تطوير برامج الرقمنة لرصد استخدام المضادات الحيوية في المستشفيات

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم تطوير النموذج الإلكتروني Point Prevalence Survey "PPS" لرصد استهلاك المضادات الحيوية بالمستشفيات، وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، حيث يعد النموذج أداة لتقييم استخدام المضادات الحيوية، ضمن برنامج الإشراف على استخدام المضادات الحيوية داخل المنشأت الصحية، وذلك تمهيداً لتعميمه وتدريب صيادلة المستشفيات على استخدامه.

برنامج الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية

من جانبها، قالت الدكتورة سحر فرج رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، أنه تم وضع خطة للمستشفيات المستهدفة، ضمن برنامج الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وذلك في إطار نشر التوعية وتصحيح مفهوم مقاومة الميكروبات للمضادات، وذلك من خلال أنشطة التعليم والتدريب المستمر.

وأوضحت «فرج» إن دور الإدارة المركزية لشئون الصيدلة يتمثل في ضبط الممارسة والخدمات الصيدلية بالمنشآت الصحية، وتطوير ورفع كفاءة الصيدلي الممارس داخل مستشفيات وزارة الصحة، بما يواكب المعايير والقواعد الاسترشادية المطبقة دولياً، وبما ينعكس علي تحسين الخدمة العلاجية المقدمة للمواطن المصري.