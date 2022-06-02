القومى للمرأة يواصل قوافل طبية بالتعاون مع مؤسسة ”راعى مصر” بمحافظة القاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 12:28 مساءً - في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أطلق المجلس القومى للمرأة اليوم و بالتعاون مع مؤسسة "راعى مصر " قوافل طبية بحي السلام بمحافظة (القاهرة)، استهدفت عدد( ١٣٠ ) من السيدات والرجال والأطفال بالمحافظة، وذلك على هامش أمسيات الأسرة المصرية التى ينفذها المجلس بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالمحافظات التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

يذكر أن القوافل الطبية تستهدف الكشف في جميع التخصصات مع توفير الأدوية مجانا للتخصصات الأربعة ( الرمد و النساء والاطفال و العظام )، بالإضافة إلى توفير نظارات طبية مدعمة للسيدات المستفيدات .