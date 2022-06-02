القوي العاملة : اليوم.. أول أيام إيداع أوراق الفائزين في المرحلة الثانية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 12:28 مساءً - أعلنت اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية الجديدة التي تستمر 4 سنوات من 2022-2026، أن اليوم الخميس (الثاني من يونيو 2022)، أول أيام إيداع أوراق الفائزين في المرحلة الثانية من انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام.

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان : إن إيداع الأوراق يتم من خلال اللجان النقابية التي تسلمت نتائج انتخاباتها في هذه المرحلة ، حيث تقوم كل لجنة نقابية بعقد اجتماع لأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية المنتخبة بالتشكيل الداخلي ، وتشكيل اللجان النوعية لها وتشكيل هيئة مكتبها ، ثم إيداع الأوراق لدي الجهة الإدارية المختصة ( مديريات القوي العاملة بالمحافظات)، فضلا عن إيداع نسخة من هذه المستندات لدى النقابة العامة التابعة لها ، وكذلك للتصنيف النقابي إذا كانت منضمة إلي النقابة ، ويعتبر ذلك بمثابة إقرار يفيد بداية نشاطها النقابي بعد التشكيل الجديد اعتبارا من أول يوليو 2022.

ويكون التشكيل في هذه اللجان النقابية وفقا لعدد أعضاء الجمعية العمومية المنحرطه فيها : من 7 إلي 11 عضوا لعدد 5000 عضو فأقل ، ومن 7 إلي 13 عضوا من 5000 إلي 10 ألاف عضو، من 9 إلي 15 عضوا من 10 آلاف إلي 15 آلاف ، 15 إلي 21 عضوا من 20 ألف عضو فأكثر ، ويطبق ذلك علي المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية .

وقال سعفان : إن المرحلة الثانية ضمت 14 لجنة نقابية تابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف .

وأكد وزير القوي العاملة ، أن اللجان المشرفة على هذه الانتخابات مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج ، مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال ويسهم في زيادة الإنتاج.

ويتابع وزير القوى العاملة ، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية على مدار الساعة علي مستوى 27 محافظة، العملية الانتخابية بجميع مراحلها .