محافظ دمياط: توريد 47 ألف طن قمح للشون والصوامع

جدة - نرمين السيد - وأكدت محافظ دمياط، فى بيان اليوم، أنه يتم متابعة موقف التوريد أولا بأول، مشيرة إلى أنه سيتم التعامل بكل حسم فى حالة رصد احتفاظ المواطنين بالقمح، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس المقبل، كما سيتم مصادرة القمح فى حالة توريده بشكل غير قانونى.

وأشارت منال إلى أنه تم التأكيد على وضع حلول سريعة فى حال وجود أية مشكلات، كما أنه تم وضع خطة محددة للتعامل مع التحديات التى قد تواجه عملية التوريد، موضحة أن المساحة المنزرعة من القمح بالمحافظة هذا العام بلغت 30 ألفا و170 فدانا و13 قيراطا.