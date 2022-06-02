«سعفان» يبحث تحسين ظروف العمل فى مؤتمر جنيف

جدة - نرمين السيد - اللقاء جاء على هامش الدورة العاشرة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولى المنعقدة حاليا بقصر الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية بالمدينة السويسرية جنيف.

ويشارك فيها 5000 مندوب من 187 دولة أعضاء بالمنظمة الدولية، يمثلون الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.

وفى مستهل اللقاء، أعرب رايدر، عن ترحيبه بالوزير والوفد المرافق له بالمؤتمر، مشيرا إلى أن المؤتمر يعد الفرصة الوحيدة للقاء، خاصة وأنه حضوريا ما يعكس أهميته للتحدث عن أطر التعاون مع مصر.

وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، إنه يعى تماما تبعات جائحة فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية ومدى تأثيرها على سوق العمل فى مصر، فضلا عن تأثيرها اقتصاديا على أسعار الأغذية والطاقة والتبعات المالية.

وأكد رايدر أنه رغم انتهاء فترة ولايته بالمنظمة إلا أنه يقدر الجهد المبذول من قبل وزارة القوى العاملة المصرية فى تذليل كافة العقبات، وأن هناك خبرة كبيرة اكتسبها من خلال عمله مع مصر، وما مثله من حوار مع المجموعة الإشرافية.

وأشار إلى أن هناك عبرة مهمة لتطبيق الخبرة التى اكتسبناها من التعامل مع مصر، لما كان هناك بعض المواجهة بينها والمجموعة الإشرافية فى المنظمة، مؤكدا أنه سعيد بالحوار والثقة والتعاون التى تمكننا من إرسائها كأساس لتحقيق تقدم محرز، ما يبرهن على أن هناك حوارات شاقة وصعبة يجب أن نخوض فيها ما يؤثر إيجابيا على الجانبين.

وقال رايدر: إن المنظمة تشاطر طموح الدولة المصرية لتوسيع برنامج العمل الأفضل ودعمه لمنظومة التفتيش ليغطى كامل الجمهورية، معربا عن سعادته، لتوسيع مشاريع العمل فى مصر بميزانية بمقدار 28 مليون دولار، مشيرا إلى أن المنظمة لديها العديد من القضايا التى يجب التصدى لها مثل: الحماية الاجتماعية، وعمالة الشباب، والقضاء على عمل الأطفال، والقطاع غير الرسمى، ولابد من تأطير كل ذلك ضمن برنامج عمل لائق يضمن الاستدامة.

وأعرب رايدر عن سعادته بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى التحدث أمام المنتدى العالمى الذى عقد فى فبراير الماضى، أملا فى نجاح مؤتمر المناخ القادم السابع والعشرين الذى سيعقد فى شرم الشيخ للخروج بنتائج أوسع مما تم تحقيقه فى المؤتمر السابق رقم (26) لتحقيق الانتقال العادل.

من جانبه، وجه وزير القوى العاملة الشكر لمدير عام منظمة العمل الدولية، على دعم المنظمة لبرامج التعاون مع مصر، مؤكدا أنه كان له عظيم الأثر الإيجابى والتقدم الملحوظ، بكل الملفات والقضايا التى تهم العالم العربى، هذا فضلا عن دعمه للشعب الفلسطينى من خلال حضوره الملتقى الدولى للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضى العربية المحتلة.

وأشار الوزير إلى أنه من القضايا التى حازت اهتمام المدير العام مشكلة ديزنى التى دعمت من خلال برنامج العمل الأفضل، فضلا عن التعاون فى مجال قانون المنظمات النقابية والتى شارك فريق عمل المنظمة فى إعداده بالإضافات إلي مشروع قانون العمل الجديد الموجود حاليا بالبرلمان المصرى لإقراره.

وأضاف سعفان، أن مشروع الإسراع فى القضاء على عمل الأطفال فى سلاسل توريد القطن، ومشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر وغيرها من المشروعات أحرزت تقدما ملحوظا فى مجال العمل والعمال.

وقال وزير القوى العاملة: إن مصر تحظى عن غيرها من البلاد بارتفاع معدلات النمو وانخفاض مؤشرات البطالة اللذان مثلا تحديا للقيادة السياسية التى دفعت بتعزيز فرص العمل من خلال مشروعاتها القومية وذلك فى إطار إطلاق إستراتيجية حقوق الإنسان.

وأكد سعفان الدور الهام لمشاركة القطاع الخاص فى تخطى التحديات التى تواجهنا فى ظل الظروف الراهنة والتى يتطلب دعما من المنظمة لإثراء الحوار الاجتماعى، لافتا إلى ما حققته وزارة القوى العاملة المصرية من إنجازات ومنها إطلاق الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين، وإصدار قرارات خاصة بتشغيل النساء، فضلا عن خوضها الدورة الثانية للانتخابات العمالية فى ظل القانون الجديد رقم 213 لسنة 2017.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن الوزارة تعكف حاليا الإعداد للخطة الوطنية للتشغيل بدعم من المنظمة، والتى تتطلب الأخذ بخطواتها دعما مستمرا ومستمدا من المانحين، داعيا المنظمة لإطلاق البرنامج القطرى للعمل اللائق فى ظل ما نقدمه به من تقرير واحترام الحريات النقابية ودعم الكيانات النقابية الشرعية.

وشدد سعفان، على أهمية دور صندوق النقد الدولى ومساندته للقضايا الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أهمية تجانس كافة السياسات الدولية. ومراعاته لجميع القضايا على كافة المستويات وخاصة النظر إلى وظائف المستقبل، ودعم الوظائف الخضراء.

ومن جانبه تناول السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى أهمية مشاركة مصر فى مؤتمر المناخ والدور الذى تلعبه منظمة العمل الدولية فى حل الكثير من قضايا الدول التى ترتبت على أزمة (كوفيد - 19 ) وأزمة الديون التى تلوح فى الأفق، حيث أننا نتصدى أيضا لأسباب جذرية للمشكلات التى تراكمت على مدار عشرون عاما مضت، مؤكدا أهمية قضية العمل والعمالة والتى ترد ضمن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وفى نفس السياق، أكدت سينتيا صموئيل أولونجوان مساعدة المدير العام والمديرة الإقليمية لدول إفريقيا لمنظمة العمل الدولية أهمية تجانس السياسات، مشيدة بما قدمه وزير المالية المصرى خلال اجتماعه فيما تناوله من قضايا وسياسات طرحها وما عرضه من أولويات فى مصر التى تؤثر على مجال الحماية، مؤكدة أن العرض من أهم الدروس المستفادة من اجتماع وزراء المالية الأخير.

أما بالنسبة لبرنامج العمل اللائق فى مصر، فقد أشارت إلى أن مصر بها حافظة من المشاريع تعزز إطلاق برنامج العمل اللائق فى مصر، وكذلك السير قدما فى إطار ما أفرزه إعلان أبيدجان عام 2019.

وفى ختام اللقاء قدم الوزير هدية تذكارية للمدير العام لمنظمة العمل الدولية بمناسبة انتهاء فترة ولايته للمنظمة.