المشاط: دور كبير للمؤسسات الدولية لدعم مشاركة القطاع الخاص فى قضايا المناخ

جدة - نرمين السيد - شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى جلسة نقاشية حول "تمويل تحول الصناعة"، فى إطار الفعاليات التمهيدية للمؤتمر الدولى "ستوكهولم بعد 50 عاما" بالسويد.





وتنظم الجمعية العامة للأمم المتحدة بالسويد المؤتمر، فى إطار تعزيز الجهود الدولية للحفاظ على المناخ والبيئة، ودفع التعاون متعدد الأطراف لتمويل التحول الأخضر، وتحفيز إجراءات مكافحة التغيرات المناخية.

استهدفت الجلسة مناقشة تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص لتحقيق تحول الصناعة وتقليل الانبعاثات الضارة، ودور مؤسسات التمويل الدولية فى دعم مشروعات تقليل الانبعاثات، وتحديات تمويل الصناعة فى البلدان النامية والناشئة، ودور المجتمع الدولى.

وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن مثل هذه الفعاليات تعد من الأهمية بمكان من أجل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الرؤى حول جهود تحقيق التنمية، مشيرة إلى أن مؤتمر المناخ فى نسخته السابعة والعشرين بمصر سيمثل تجمعا هاما للمجتمع الدولى للدفع نحو مواجهة التحديات المناخية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى أن مصر أطلقت بالفعل الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتمضى قدما نحو تعزيز العمل المناخى على المستوى المحلى، ومن خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ ستعمل على دفع الجهود الدولية أيضا، موضحة أن المؤسسات المالية عليها دور محورى لتحفيز العمل المناخى وتشجيع الشركات والقطاع الخاص على المساهمة بدور فعال فى تقليل الانبعاثات الضارة وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة.

وذكرت وزيرة التعاون الدولى، أن التمويل التنموى الميسر وأدوات التقليل من مخاطر تمويل المشروعات وأدوات التمويل المبتكرة يمكن أن تمثل عاملا مساعدا فى حشد استثمارات القطاع الخاص، وتوفير التمويلات لسد الفجوة التمويلية، مطالبة المجتمع الدولى ومؤسسات التمويل الدولية بتحفيز مثل هذه الأدوات، موضحة أن التعاون متعدد الأطراف ضرورى أيضا ليس فقط لتوفير التمويل، لكن لتعزيز التعاون الفنى وتبادل الخبرات وبناء القدرات لتوفير المهارات اللازمة لمكافحة التغيرات المناخية.

وأضافت أن العقد المتبقى قبل عام 2030 يعد حاسما فى مسألة مواجهة التغيرات المناخية، من خلال تحويل التعهدات العالمية بتمويل المناخ إلى إجراءات ملموسة، وتنفيذ الالتزامات التى أعلنها المجتمع الدولى فى مؤتمر المناخ بجلاسجو، واتفاقية باريس للمناخ، وتحويلها إلى تدابير حقيقية، لاسيما وأن هناك فجوة كبيرة فى تمويل المناخ حيث بلغ فى عام 2019\2020 نحو 632 مليار دولار، وهو أقل من التمويل السنوى المطلوب المقدر بنحو 4 تريليونات دولار وفقا للمنتدى الاقتصادى العالمى، كما أن الدول النامية تحتاج إلى استثمارات سنوية إضافية بقيمة 800 مليون دولار لمشروعات التخفيف من آثار التغيرات المناخية بحلول عام 2050 وهى مبالغ أكبر بكثير من التعهدات الدولية.

وشارك فى الجلسة العديد من القادة ومسئولى المؤسسات الدولية، من بينهم مافالدا داورتى، الرئيس التنفيذى لمؤسسة صناديق الاستثمار فى المناخ، وكومى كيتامورى، من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وممثلين من القطاع الخاص والحكومات ومؤسسات التمويل الدولية.

وينعقد المؤتمر الذى تستضيفه السويد، عقب 50 عاما من مؤتمر الأمم المتحدة لعام 1972، ويهدف للعمل كنقطة انطلاق لتسريع تنفيذ عقد العمل للأمم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، واتفاق باريس للمناخ، والإطار العالمى للتنوع البيولوجى لما بعد 2020، وتشجيع خطط التعافى الخضراء عقب جائحة كورونا.