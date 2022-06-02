إزالة 212 عقارا عشوائيا بعزبة الإخلاص فى القاهرة (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد خالد عبد العال محافظ القاهرة الأعمال الجارية لإزالة منطقة عزبة الإخلاص بالهايكستب بحى النزهة بالمنطقة الشرقية والتى تعد أحد المناطق العشوائية غير المخططة بالمنطقة والتى ستشمل إزالة 212 عقارا بعد صرف التعويضات اللازمة للأسر المستحقة طبقًا لأسعار المنطقة.





وأكد محافظ القاهرة أن العاصمة تشهد طفرة غير مسبوقة فى القضاء على العشوائيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مع تغيير حياة المواطنين إلى الأفضل من خلال مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها ومنها "الأسمرات والمحروسة ومعا وأهالينا وروضة السيدة" والتى أسهمت فى تحسين جودة الحياة المقدمة لقاطنيها وتوفير حياة كريمة ومساكن آمنة مع توفير كل الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.



رافق المحافظ فى جولته د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وإبراهيم عوض السكرتير العام المساعد، ويحيى الأدغم رئيس حى النزهة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.