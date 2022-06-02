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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /701486/رابط-نتيجة-الشهادة-الإعدادية-محافظة-سوهاج-2022-بالاسم-ورقم-الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج 2022، تصدرت محركات البحث من صباح اليوم الخميس، حيث تزايدت معدلات البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج 2022، من قبل طلاب الصف الثالث الإعدادي 2022 بمحافظة سوهاج.

وينشر موقع دوت الخليج نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج 2022، والتي تم اعتمادها رسميًا صباح اليوم الخميس.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج 2022 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج 2022، تم اعتمادها محافظ سوهاج اللواء طارق لطفي، صباح اليوم الخميس، والذي أوضح أن نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية بسوهاج وصلت إلى 71%.

نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج 2022 بالاسم فقط

وأشار الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج 2022، إلى أن الإدارات التعليمية «دار السلام، البلينا، جرجا» حصلت على المراكز الثلاثة الأولى، تلتها «المراغة - جهينة - سوهاج - أخميم - المنشأة - ساقلتة - طهطا وطما».

نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج برقم الجلوس

وتصدر كل محافظة على حدة، نتيجة الشهادة الإعدادية الخاصة بها، حيث يتم إجراء امتحانات الصف الثالث الإعدادي واعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية وفقًا للنظام اللامركزي الذي أقرته الوزارة.

حيث يحدد كل محافظ ومديرية تعليمية، وقت بداية الامتحانات ووقت انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي، ويتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية فور الانتهاء من عملية تصحيح المواد ورصد الدرجات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2022

وينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم، تحميل نتيجة الشهادة الإعدادية على الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية التربية والتعليم، بعدما تم اعتمادها رسميًا من المحافظ، وسيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالإدارات التعليمية بالمحافظة.

لينك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2022، معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج 2022، بمجرد تحميلها على الموقع عبر اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم في سوهاج من هـــنـــا.

2- اختيار أيقونة نتائج الامتحانات.

3- اختيار الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

4- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الاسم أو الرقم القومي حسب ما تحدده الإدارة.

5- الضغط على زر إظهار النتيجة والتي ستظهر للطالب بمجرد توفرها على موقع المديرية.