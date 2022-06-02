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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /701483/115-طربة-حشيش-و3-كيلو-هيروين--الداخلية-تسقط-أباطرة-المخدرات-بالاسكندرية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن (الإسكندرية) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسمى شرطة (أول العامرية – برج العرب بالإسكندرية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

دوت الخليج

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية ، وبحوزتهما (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) و ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة برج العرب ، وبحوزتهما (عدد 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

ضبط هيرون و35 طربة حشيش

كما تم ضبط ( شخصين، لهما معلومات جنائية) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – ميزان حساس) و ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدئرة قسم شرطة أول العامرية ، وبحوزته (عدد 8 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – عدد 35 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) .

مليون جنيه

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات و تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,045,000 جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وتواصل الأجهزة الامنية بمختلف المحافظات تكثيف الجهود لضبط الخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة وكل من يروج لها، وكذلك البؤر الإجرامية والقضاء عليها لمنع استغلال الشباب وجعلهم يسيرون في طرق التعاطي المختلفة، والقضاء على أباطرة المخدرات يحتاج لجهود كبيرة تشنها وزارة الداخلية، التى تسير فى الاتجاه الصحيح بضبطهم وتكثيف الحملات ضدهم بمختلف المحافظات لفرض السيطرة على هؤلاء التجار