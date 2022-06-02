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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /701481/اقتربت-مواعيد-صرف-مرتبات-شهر-يونيو-2022-في-مصر

يبحث موظفو الجهاز الإداري بالدولة عن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 وذلك مع بداية الشهر ورغبتهم في معرفتهم مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022، والتي سبق وأن قامت وزارة المالية بلإصدار كتاب دوري بـ مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022.

مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022

وينشر موقع دوت الخليج تفاصيل مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 والتي كانت قد حددتها وزارة المالية للعاملين والموظفين. حيث أصدرت الوزارة كتابًا دوريًا تضمن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 لآخر ثلاثة أشهر في السنة المالية الحالية.

ومن المقرر أن تكون مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 في 66 جهة وهيئة تابعة للجهاز الإداري للدوولة، وذلك على مدار 5 أيام.

ووفقًا لما حددته وزارة المالية، بشأن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022، فإن صرف المرتبات يبدأ صباح يوم الإثنين الموافق 21 يونيو المقبل، ولمدة 5 أيام، حيث ينتهى صرف المرتبات يوم 27 من الشهر نفسه.

وتأتي مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022، في ضور الكتاب الدوري الذي كان قد أصدرته وزارة المالية، نهاية شهر مارس الماضي، حيث حددت مواعيد صرف آخر ثلات أشهر من العام المالي الجاريس 21/2022، والمتمثلة في شهور "إبريل – مايو – يونيو"، ليبدأ بعدهم عام مالي جديد 23-2022.

مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022

وجاء تقسيم أيام صرف المرتبات خلال بالتزامن مع مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022، كالتالي:

يوم 21 يونيو يتم صرف مرتبات العالمين والموظفين بـ 33 جهة حكومية، وفي الثلاثاء 22 يونيو، يتم صرف المرتبات للعالمين بـ 33 وزارة حكومية، على أن يتم صرف باقي المرتبات على مدار ثلاثة أيام أخرى، وهم: 23 و 26 و 27 من الشهر نفسه.

مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022

ويتم صرف مرتبات شهر يونيو للمعلمين من خلال ماكينات الصرف الآلي، لذلك تهيب الحكومة من المعملين عدم التزاحم على ماكينات الـ ATM ، خاصة وأن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد للوزارة، لذلك لا ينبغي التزاحم على ماكينات الصرف الآلي فضلًا عن مراعات الإجراءات الاحترازية وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.