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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /701480/قومى-المرأة-بالأقصر-ينظم-أمسية-ثقافية-على-هامش-جلسات-الدوار--بمدينة-ارمنت
عقد فرع المجلس القومى للمرأة بالأقصر، اليوم الخميس فعاليات الامسيات الثقافية التاسعة على هامش جلسات الدوار بمحافظة الأقصر . وتأتى تلك الأمسيات تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرآة والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، والسيد المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر وبتوجيهات من الدكتورة صابرين جابر مقررة فرع المجلس بالأقصر .
قومى المرأة بالأقصر ينظم أمسية ثقافية على هامش جلسات الدوار بمدينة ارمنت
وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، حيث استكملت اليوم 1 يونيو 2022م فعاليات الأمسية الثقافية التاسعة بقرية المحاميد بحرى بمدينة ارمنت والتى ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الثقافة (ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة ) ، واستهدفت عدد 250 فرد ( 200 سيدة و 20 رجل و 30 طفل) . والتي تأتى أيضاً ضمن المراكز التي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالمحافظة .
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هذا وتشمل الأمسيات عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الاساسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة ، و التي تم صياغتها ببساطة لتنطلق على لسان الاراجوز والعرائس المتحركة لتشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور ، كما تشمل الامسية انشاد ديني و اغاني وطنية .
وعلى هامش الأمسيات يتم تنظيم ورش رسم وتلوين و رسم على الوجوه للأطفال . ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتى في اطار حرص المجلس القومي للمرأة على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القوي لتنمية الاسرة المصرية للمواطنين بالقرى المستهدفة . و قد شارك بالحضور المهندسه اماني مدني المقررة المناوبة للفرع للفرع والأستاذة سهير سمير والدكتوره منى عبده والاستاذه فاطمة عبادى عضوات الفرع .
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