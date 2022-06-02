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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /701477/برقم-الجلوسنتيجة-الشهادة-الإعدادية-في-سوهاج

اعتمد محافظ سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة ، ويبحث العديد من طلاب المرحلة الإعدادية عن رابطة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج من خلال الأسم ورقم الجلوس وكذلك ترتيب الأوائل على المحافظة.

ينشر موقع دوت الخليج رابط نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة سوهاج ،ومن خلال رقم الجلوس من خلال الرابط من هنا

برقم الجلوس..نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج

ويذكر أن اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسي الثاني مايو2022م، بنسبة نجاح 71% . حيث تقدم الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج بالتهنئة للطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية بسوهاج للعام الدراسي 2021 / 2022 ، وعددهم 22 طالبًا حصلوا على الدرجات النهائية 280 درجة .