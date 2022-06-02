النائبة إيريني ثابت لـ دوت الخليج: الفقر سبب رئيسي فى انتشار زواج القاصرات وبرامج الحماية الاجتماعية هي الحل

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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /701472/النائبة-إيريني-ثابت-لـ-تحيا-مصر-الفقر-سبب-رئيسي-فى-انتشار-زواج-القاصرات-وبرامج-الحماية-الاجتماعية-هي-الحل

أشادت النائبة إيريني ثابت، عضو مجلس الشيوخ، بالحملة التوعوية، التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى، حول خطورة زواج الاطفال ضمن برنامج وعى التنمية المجتمعية، تحت شعار "بالوعى مصر بتتغير للأفضل"، خاصة وأن الحملة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، حيث يصل عدد المستفيدين منه إلى 4,1 مليون أسرة فى كافة محافظات الجمهورية.

دوت الخليج

النائبة إيريني ثابت: الفقر سبب رئيسي فى انتشار زواج القاصرات والمشروعات القومية تحل الأزمة

وقالت عضو مجلس الشيوخ، أن الحملة تستهدف توعية المواطنين بخطورة زواج الأطفال والقاصرات فى القرى والمراكز التي تم إدراجها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي"حياة كريمة" ،

وأكدت النائبة إيريني ثابت، عضو مجلس الشيوخ، أن تغليظ العقوبات على مثل هذه الظواهر ، يعتبر خطوة محمودة، ولكنه غير كافي، مشددة على ضرورة توعية المواطنين البسطاء فى الأسر الأكثر احتياجا، بسلبيات هذه الظواهر على البنات والمجتمع.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى البعد الثالث لمواجهة هذه الظاهرة ، عقب بعدى العقوبات والتوعية، هو البعد الاقتصادي ن مضيفة انه سيعاود الأمور إلى نصابها فى هذه القضية الشائكة، وأن الفقر سبب رئيسي من أسباب تفكير الأسرة فى تزويج أبنائهم القصر لزيادة الدخل بطريقة و بأخرى، خاصة وأن بعض الأسر على دراية وعلم بالقوانين والعقوبات التي ضعت للتصدى لهذه الظاهرة.

وتابعت عضو مجلس الشيوخ، أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومبادرة “مصر بتغير للأفضل” و”تكافل وكرامة”، وتوفير فرص عمل للشباب وللأسر، ستساهم فى كفالة الأسر وزيادة دخلهم دون الاضطرار إلى زيادة الدخل من خلال زواج الفتيات القاصرات.