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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /701467/جامعة-بني-سويف-فى-المرتبة-السابعة-محليا-و٨٩٨-عالميا-في-تصنيف-RUR-الروسي٢٠٢٢

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن نتيجة تصنيف Round University Ranking الروسي ٢٠٢٢، حيث حصلت جامعة بني سويف على المركز السابع على مستوى الجامعات المصرية، كما على المرتبة ٨٩٨ على مستوى العالم.

وأوضح منصور أن تصنيف RUR هو تصنيف دولي للجامعات العالمية الرائدة تنشره وكالة التصنيف RUR الروسية ويوفر الترتيب مقارنة بين أكثر من ١٠٠٠جامعة رائدة من ٨٥ دولة حول العالم وفقاً ل٢٠ مؤشر موزع على أربعة مجالات، التدريس بنسبة ٤٠%، البحث العلمي 40%، التنوع الدولي 10%، والاستدامة المالية 10%، مشيراً إلى أن بيانات تصنيف RUR تعتمد على البيانات المستخرجة من clarivate.

جامعة بني سويف فى المرتبة السابعة محلياً و٨٩٨ عالمياً في تصنيف RUR الروسي٢٠٢٢

وأكد منصور على أن تضافر الجهود الباحثين يعد من أهم أسباب الحفاظ على المستوى العالمي لجامعة بني سويف، موجهاً الشكر للباحثين في جميع المجالات والمنتمين إلى الجامعة، حيث إن عدد الأبحاث وبراءات الاختراع والمشاركة الدولية، والاستشهادات النوعية في المجالات المختلفة كل ذلك أسهم في الحفاظ على مستوى الجامعة عالمياً.