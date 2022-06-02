مدبولى: اعتبار مشروع محور أبو تيج الحر بأسيوط من المنفعة العامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 11:22 صباحاً - نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يحمل رقم 1319 لسنة 2022، باعتبار مشروع إنشاء محور أبو تيج الحر علي النيل بطول حوالى 27.5 كم في نطاق محافظة أسيوط، من أعمال المنفعة العامة.

وتضمنت المادة الأولي من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، "يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور أبو تيج الحر علي النيل بطول حوالى 27.5 كم في نطاق محافظة أسيوط".

وجاءت في المادة الثانية من القرار، "يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها".