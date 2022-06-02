من أصل مصرى.. نبيلة مكرم تهنئ وزيرة الشباب وتعليم الطفولة فى أستراليا

جدة - نرمين السيد - وجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التهنئة للدكتورة "آن على"، إحدى أبرز نابغات مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، لتوليها منصب وزيرة الشباب وتعليم الطفولة المبكرة بالحكومة الأسترالية.





وأعربت الوزيرة، عن فخرها بهذه الخطوة المهمة، والتى سجلت اسم آن على محمود سروجى، كونها أول وزيرة عربية ومسلمة فى تاريخ الحكومات الاتحادية الأسترالية فى التاريخ.

وقالت وزيرة الهجرة إن شعار «مصر تستطيع» بأبنائها فى الخارج يتحقق دوما مع كل إنجاز يحققه نوابغ مصر حول العالم، معربة عن احتفائها بإنجازات الدكتورة آن على كنموذج مشرف للمرأة المصرية المهاجرة بالخارج، مضيفة: "فخورون بقصة نجاح الدكتورة آن لأنها نموذج مصرى مشرف فى الخارج، وتُكن كل الحب والانتماء إلى وطنها، حيث شاركت فى مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، وهو ما يعد نتيجة مهمة لتسليط الضوء على المصريين البارزين بالخارج".

وفى سياق متصل، قالت الوزيرة إن اختيار آن على، يعد تتويجا لنجاحات المرأة المصرية، ويأتى ثمرة لجهود آن فى دعم العلاقات المصرية الأسترالية، ودورها البارز فى إطلاق جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأسترالية، ضمن نتائج مصر تستطيع بالتاء المربوطة، مضيفة أنها التقت د. آن على فى أستراليا حين كانت نائبة بمجلس النواب الأسترالى، بالإضافة لاعتبارها واحدة من أكثر 100 شخصية مؤثرة فى أستراليا، و شخصية العام الأسترالية، وهو ما يجعلها تستحق المنصب عن جدارة.

وتركز نشاطها وزيرة الشباب الأسترالية، فى دعم الشباب، كونها أستاذة جامعية وأكاديمية وممارسة فى مجالات مكافحة الإرهاب ومكافحة الأصولية، حيث نشرت أكثر من 50 مقالة عن الإرهاب والقضايا التى لها صلة به، كما أنها كتبت وحررت خمسة كتب فى مجالات مختلفة.

وبدورها، أوضحت وزيرة الهجرة أن آن على، أسست أول منظمة غير حكومية فى أستراليا لمكافحة عنف التطرف تسمى "أشخاص ضد عنف التطرف People Against Violent Extremism (PAVE، وقادت حملة على وسائل التواصل الاجتماعى ضد العنف والتطرف، حيث أقامت مجموعة من الندوات لتسخير مهارات الشباب ومواهبهم لمعالجة القضايا فى مجتمعاتهم، لتتوج رحلتها بأن تكون أول امراة من أصل عربى ومسلمة، تتبوأ منصباً رفيعاً فى تاريخ أستراليا، موضحة أنها من أصول مصرية ومن مواليد الإسكندرية فى 29 مارس1967.

انخرطت آن فى العمل السياسى، كعضو فى حزب العمال الأسترالى، وفى غضون سنوات قليلة أثبتت جدارة وحنكة سياسية، وأصبحت عضواً فى مجلس النواب عام 2016 عن حزب «العمال» الذى فاز مؤخرا فى الانتخابات الأخيرة ويشكل الحكومة، التى تم اختيارها فيها وزيرة للشباب، حيث تخرجت آن من جامعة إيديث كوان، كما درست فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وانطلقت لتسطر نجاحاتها، حيث أدت اليمين الدستورية فى 1 يونيو 2022.